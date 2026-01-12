Slušaj vest

Ana Ivanović već dugo je u centru pažnje svetske javnosti.

Krah njene ljubavi sa Bastijanom Švajnštajgerom bio je jedna od glavnih vesti 2025. godine, pa je i svaki korak Ane Ivanović pod lupom javnosti.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Sada se prelepa Srpkinja našla u društvu legende tenisa, Rafaela Nadala, i objavila je njihovu zajedničku fotografiju. Ana je bila gost Rafine Akademije, te se našla u zagrljaju Nadala, uz komentar objašnjenja.

- Hvala na toploj dobrodošlici i na turi po impresivnom kompleksu Rafael Nadal akademije. Jedva čekam da se vratim - napisala je Ana na Tviteru uz sliku sa Nadalom.

