Ana Ivanović bila je u društvu Rafaela Nadala
ZANIMLJIVO DRUŠTVO
ANA IVANOVIĆ OBJAVILA FOTKU KOJU NIKO NIJE OČEKIVAO! Prelepa Srpkinja u zagrljaju legende tenisa: Oglasila se i sve objasnila! (FOTO)
Slušaj vest
Ana Ivanović već dugo je u centru pažnje svetske javnosti.
Krah njene ljubavi sa Bastijanom Švajnštajgerom bio je jedna od glavnih vesti 2025. godine, pa je i svaki korak Ane Ivanović pod lupom javnosti.
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter
Vidi galeriju
Sada se prelepa Srpkinja našla u društvu legende tenisa, Rafaela Nadala, i objavila je njihovu zajedničku fotografiju. Ana je bila gost Rafine Akademije, te se našla u zagrljaju Nadala, uz komentar objašnjenja.
- Hvala na toploj dobrodošlici i na turi po impresivnom kompleksu Rafael Nadal akademije. Jedva čekam da se vratim - napisala je Ana na Tviteru uz sliku sa Nadalom.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši