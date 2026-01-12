Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala WTA turnira u Hobartu, pošto je danas u prvom kolu posle preokreta pobedila Amerikanku Mekartni Kesler 4:6, 6:4, 6:4.

Meč je trajao dva sata i šest minuta.

Danilović je 68. teniserka sveta, dok se Kesler, koja je prošle godine osvojila titulu u Hobartu, nalazi na 36. mestu WTA liste.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Srpska teniserka će u osmini finala igrati protiv pobednice meča između Čehinje Barbore Krejčikove i Amerikanke Pejton Stirns.

Ne propustiteTenisANA IVANOVIĆ OBJAVILA FOTKU KOJU NIKO NIJE OČEKIVAO! Prelepa Srpkinja u zagrljaju legende tenisa: Oglasila se i sve objasnila! (FOTO)
Ana Ivanović
TenisTEODORA RAZBILA HRVATICU! Mlada Srpkinja silovito započela kvalfikacije za Australijan open!
Teodora Kostović
TenisEMOTIVAN OPROŠTAJ MILOŠA RAONIĆA! Teniser crnogorskog porekla završio karijeru
Miloš Raonić
TenisPOLJSKA ŠAMPION JUNAJTED KUPA: Švajcarska poklekla u meču za titulu
profimedia0787361891.jpg

Olga Danilović pobeda na Australijan openu Izvor: Eurosport TV