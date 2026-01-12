Olga sjajno otvorila novu sezonu.
svaka čast
KAKAV MEČ - OLGA POSLE PREOKRETA SRUŠILA AMERIKANKU! Srpkinja sjajno otvorila sezonu: Savladala 31. na svetu i izborila plasman u osminu finala! (VIDEO)
Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala WTA turnira u Hobartu, pošto je danas u prvom kolu posle preokreta pobedila Amerikanku Mekartni Kesler 4:6, 6:4, 6:4.
Meč je trajao dva sata i šest minuta.
Danilović je 68. teniserka sveta, dok se Kesler, koja je prošle godine osvojila titulu u Hobartu, nalazi na 36. mestu WTA liste.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Srpska teniserka će u osmini finala igrati protiv pobednice meča između Čehinje Barbore Krejčikove i Amerikanke Pejton Stirns.
