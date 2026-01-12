Srpski teniser Miomir Kecmanović je u prvom kolu turnira u Adelejdu izgubio od Valentina Vašeroa iz Monaka.
KECMANOVIĆ DOBRO KRENUO, ALI... Kraj za srpskog tenisera u Adelejdu
Meč je završen u dva seta rezultatom 7:6 (7:5), 6:4.
Miomir Kecmanović je poveo 2:0 na startu prvog seta, ali je Vašero od tog momenta uzeo pet narednih gemova i preokrenuo na 5:2. Bilo je 5:5, a potom je usledio taj-brejk i 7:5 za Vašeroa.
Nešto lakše je slavio u drugom setu. Poveo je 2:0 i čuvao prednost brejka do kraja seta za konačnih 6:4.
Vašero će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Amerikanca Sebastijana Korde i Australijanca Tanasija Kokinakisa.
ATP turnir u Adelejdu se igra za nagradni fond od 700.045 dolara.
Kurir sport/sportske.net
