Meč je završen u dva seta rezultatom 7:6 (7:5), 6:4.

Miomir Kecmanović je poveo 2:0 na startu prvog seta, ali je Vašero od tog momenta uzeo pet narednih gemova i preokrenuo na 5:2. Bilo je 5:5, a potom je usledio taj-brejk i 7:5 za Vašeroa.

Nešto lakše je slavio u drugom setu. Poveo je 2:0 i čuvao prednost brejka do kraja seta za konačnih 6:4.

Vašero će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Amerikanca Sebastijana Korde i Australijanca Tanasija Kokinakisa.

ATP turnir u Adelejdu se igra za nagradni fond od 700.045 dolara.

