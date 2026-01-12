Slušaj vest

Kazahstanac Aleksander Bublik trijumfalno je započeo 2026. godinu, pošto je osvojio prvi trofej u novoj sezoni na ATP turniru u Hong Kongu.

On još jednom potvrđuje reputaciju najnepredvidivijeg karaktera na svetskoj teniskoj sceni. Teniser iz Kazahstana nikada nije pravio tajnu od toga da na teren izlazi prvenstveno zbog zarade, a ne klasične sportske romantike.

Posle svakog slavlja u Hong Kongu, Bublik je imao gotovo ritualan običaj, put ga je uvek vodio u isti japanski restoran, gde je uspehe zalivao, kako sam kaže, „prelepom kriglom piva“.

- Na početku nisam osećao toliko, ali kada je počeo da priča, da razume i da se vezuje za mene, shvatio sam da mu nedostajem kada odem od kuće. I on i supruga mi mnogo nedostaju. Ako igram dobro, mogu da idem na manje turnira (jer ne moram da jurim bodove za rang listu) i da imam više vremena da se posvetim porodici, prijateljima i sebi, što je veoma važno - otkrio je Bublik u razgovoru za "Post".

Iako otvoreno poručuje da bi voleo da nastupa ređe, Bublik ističe da to nema veze sa gubitkom strasti prema tenisu. Jednostavno, sa više od 10 miliona dolara koje je inkasirao samo od turnirskih nagrada, jasno je da nema potrebu da se na terenu dokazuje ili forsira po svaku cenu.

- Imam prelepu kuću u Monaku, ljude koji me vole i koje ja volim. Da nisam želeo da idem u Melburn, ne bih išao. Zašto forsirati ako ćeš izaći na teren i mučiti sebe? - dodao je Bublik.

Bublik je svestan da su Grend slem turniri posebna priča — takmičenja koja zahtevaju drugačiji pristup i nose težinu kakvu ostali turniri nemaju.

- To su dve nedelje mečeva u pet setova, to je zahtevno. Ako bih mogao da pobedim u nekoliko mečeva, budem srećan, ostanem zdrav i nastavim sezonu, to bi bila pobeda. Nikada nisam treniran da budem Grend slem šampion. Možda sam imao taj san sa 12 godina, ali kako sam ostario, shvatio sam da je važnije uživati u onome što radim. Mada, ako do titule dođem kroz pet predaja protivnika, prihvatiću to - poručuje teniser iz Kazahstana.

Malo je nedostajalo da se Bublik danas uopšte ne nalazi na ATP sceni. Prošlog marta, posle poraza od tada 349. tenisera sveta Josukea Vatanukija, ozbiljno je razmišljao o tome da se povuče. U tom periodu sunovratio se na 82. poziciju ATP liste i doživeo čak 18 poraza u 22 odigrana meča. A onda je otišao u Las Vegas...

- Ako ne možeš da pobediš momka koji je 300. na svetu, moraš nešto da menjaš. Bio sam u Vegasu manje od 24 sata. Stigli smo ujutru, otišli u restoran, malo se kockali, prespavali, opet otišli u restoran i zatim za Finiks. To je lepa priča, ali najveći faktor za mene je bila promena reketa - otkriva Aleksandar.