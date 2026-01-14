Slušaj vest

Ana Ivanović već duže vreme ne silazi sa naslovnih strana svetskih medija.

Nakon što je njen emotivni brodolom sa Bastijanom Švajnštajgerom obeležio 2025. godinu, svaki njen potez prati se sa posebnom pažnjom.

Ovog puta, lepa Srpkinja privukla je pažnju fotografijom u društvu jedne od najvećih teniskih ikona, Rafaela Nadala. Ana je boravila na Rafinoj Akademiji, gde je zabeležen i njihov srdačan susret, koji je podelila sa pratiocima uz kratko objašnjenje.

Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic

- Hvala na toploj dobrodošlici i na turi po impresivnom kompleksu Rafael Nadal akademije. Jedva čekam da se vratim - napisala je Ana na Tviteru uz sliku sa Nadalom.

Rafa je ubrzo odgovorio prelepoj Srpkinji.

- Bilo je zadovoljstvo! Nadamo se da ćemo vas uskoro ponovo videti - napisao je Rafa.

Ana Ivanović
Ana Ivanović
Ana Ivanović
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram