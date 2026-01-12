Slušaj vest

Kanadski teniser Miloš Raonić saopštio je danas da je u 35. godini završio karijeru.

"Došlo je vreme, povlačim se iz tenisa. Ovo je trenutak za koji znate da će jednoga dana doći, ali nekako se nikada ne osećate spremno za to. Sada sam najspremniji nego što ću ikada biti. Tenis je bio moja ljubav i opsesija većim delom moga života", naveo je Raonić na društvenim mrežama.

Miloš Raonić

Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole