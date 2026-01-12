Raonić, rođen u Podgorici, bio je poznat po jakom servisu. Postao je profesionalac 2011. godine i osvojio je osam ATP titula.
Odlazak u penziju! Miloš Raonić se na emotivan način oprostio od tenisa, ovo je njegova foto galerija!
Kanadski teniser Miloš Raonić saopštio je danas da je u 35. godini završio karijeru.
"Došlo je vreme, povlačim se iz tenisa. Ovo je trenutak za koji znate da će jednoga dana doći, ali nekako se nikada ne osećate spremno za to. Sada sam najspremniji nego što ću ikada biti. Tenis je bio moja ljubav i opsesija većim delom moga života", naveo je Raonić na društvenim mrežama.
Ovo je njegova foto galerija:
Miloš Raonić Foto: Zac Goodwin, PA Images / Alamy / Profimedia, Profimedia, Printscreen đ
