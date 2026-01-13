Slušaj vest

Međedović, inače 96. na ATP listi, pobedio je Aleksa Kovačevića, Amerikanca srpskog porekla u tri seta rezultatom 6:4, 3:6, 7:6(7:2).

U prvom setu je Međedović bio fantastičan i izgubio je samo jedan poen na svom servisu. Napravio je brejk u pravo vreme, u devetom gemu seta, poveo je sa 5:4, a u narednom gemu potvrdio brejk i osvojio set.

Usledio je odgovor Kovačevića koji je na početku drugog seta napravio brejk i zatim držao prednost do kraja tog perioda igre i izjednačenja.

U trećem setu nije bilo brejkova, samo po jedna brejk lopta na obe strane, a u taj-brejku se Srbin znatno bolje snašao.

U osmini finala će Međedović igrati protiv trećeg nosioca Jakuba Menšika.

