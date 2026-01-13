Novak Đoković odradio je prvi trening u Melburnu
NOVAK STIGAO U AUSTRALIJU! Đoković odradio prvi trening i poslao jasnu poruku! (FOTO, VIDEO)
Najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković, stigao je u Australiju, gde će se od 18. januara do 1. februara boriti za novi trofej na svom omiljenom grend slem turniru.
Novak je odradio prvi trening u Melburnu i svojim rivalima poslao je jasnu poruku - došao je da ispiše nove stranice istorije.
Trening Novaka Đokovića u Melburnu pred Australijan open Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia
Delovao je Đoković odlično na terenu, trening je odradio sa češkim teniserom Jiržijem Lehečkom, a kada je ušao na teren videli smo njegov standardni ritual. Dodirnuo je beton, a zatim je stavio ruku na srce.
Pogledajte i detalje sa Novakovog treninga:
