Marta Kostjuk privukla je pažnju medija nesportskim potezima posle gubitka finala u Brizbejnu od Arine Sabalenke.

Teniserka iz Kijeva Marta Kostjuk stavljena je na stub srama posle finala, nakon govora najbolje na svetu Arine Sabalenke, koja se nije osvrtala na njen politički govor i činjenicu da je nije pomenula, već je sve najbolje pričala o teniserki iz Ukrajine.

Umesto u Kijev, na Maldive

Marta Kostjuk održala je politički govor posle izgubljenog finala u Brizbejnu, pričavši o tome da u njenom rodnom gradu Kijevu nema struje i da se njena sestra smrzava ispod tri jorgana, da nema struje i vode usled čestih bombardovanja. Činjenica je da ljudima u Kijevu nije lako, ali postupci Marte Kostjuk nisu baš oduševili Ukrajince.

Poslednjih dana decembra Marta Kostjuk na svoj zvanični profil kačila je fotografije u bikiniju, kako uživa u letnjem suncu u Dubaiju. Nešto ranije, delila je fotografije iz sunčanog Monte Karla, takođe u kupaćem kostimu. Na kraju teniske sezone, umesto u Kijev, otišla je na Maldive i uživala... Ovog leta uživala je na odmoru u Crnoj Gori.

Zemljaci je optužili za foliranje

Baš zbog svega toga navukla je gnev svojih zemljaka koji su je na društvenim mrežama, ali i u komentarima na mnogim sajtovima optužili za licemerje i foliranje. Neki su je i pitali kada je poslednji put bila u Kijevu i kada će na društvene mreže okačiti nešto iz Ukrajine.

Marta Kostjuk rođena je 28. juna 2002. godine u Kijevu, a poslednjih godina živi u Monte Karlu. Kao profesionalac igra od 2016. godine, a dosad je osvojila samo jedan WTA trofej. Trenutno je 20. na svetu. Od 2022. godine kada je počela Specijalna vojna operacije Rusije u Ukrajini zauzela je izrazito jak politički stav.

Rukovala se sa samo jednom Ruskinjom

Odlučila je Marta Kostjuk da se ne rukuje sa ruskim i beloruskim teniserkama na turnirima, svesno kršeći teniska pravila zbog kojih nikada nije odgovorala, baš kao i njena zemljakinja Jelena Svitolina. Često koristi svoje intervjue i govor nakon mečeva da podseti javnost na u Ukrajini i da njena zemlja trpi posledice.

Posle pobede nad Ruskinjom Varvarom Gračevom 2023. Marta Kostjuk je odbila rukovanje, a prvu i jedinu titulu u karijeri posvetila je "svima koji se bore i umiru za Ukrajinu". Ipak, svoje pravilo prekinula je 2025. kada se rukovala sa Ruskinjom Darijom Kasatkinom, ali tek kada je ova osudila rat i postala državljanka Australije.

Fotkala se u toplesu

Pred Olimpijske igre u Parizu Marta Kostjuk slikala se gola za izdanje magazina "Vogue" za Ukrajinu. Uradila je reklamu u kojem je pozirala delimično naga, bez gornjeg dela odeće. Bio je to editorijal posvećen sportistima iz Ukrajine pred odlazak na OI u Parizu. Za tu priliku pozirala je bez gornjeg dela odeće, noseći samo belu tenis suknju-šorts, a grudi je prekrila rukama.

Potiče iz sportske porodice. Njena majka Talina Bejko bila je profesionalna teniserka koja je tokom karijere dostigla ranking oko 391. mesta i osvojila ITF turnir. Ona je bila i prvi Martin trener. Otac Oleg Kostjuk radio je kao tehnički direktor juniorskog tenis turnira "Antey kup" u Kijevu. Ima dve sestre, stariju Mariju i mlađu Zorjanu. Marta je udata, od 2023. je u braku sa Georgijem Sudakovom.