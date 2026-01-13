Slušaj vest

Lola Radivojević je u noći između ponedeljka i utorka pobedila Australijanku Alanu Subašić posle tri seta 3:6, 6:1, 6:4.

Radivojević, 137. teniserka sveta, pobedila je 546. igračicu na WTA listi posle sat i 57 minuta.

Lola Radivojević Foto: Starsport

U drugom kolu kvalifikacija, Radivojević će igrati protiv Australijanke Storm Hanter.

Ne propustiteTenisOČIMA NE MOŽE DA VIDI RUSIJU: Nedavno je pričala o ratom zahvaćenom Kijevu i hladnoći, a sama uživa u suncu i egzotičnim destinacijama
Marta Kostjuk
TenisNOVAK STIGAO U AUSTRALIJU! Đoković odradio prvi trening i poslao jasnu poruku! (FOTO, VIDEO)
profimedia-1065577696.jpg
TenisMEĐEDOVIĆ ODLIČAN PROTIV AMERIKANCA SRPSKOG POREKLA! Hamad prošao u osminu finala, sada ide na trećeg nosioca
Hamad Međedović
TenisZVEREV SE PONOVIO PRED AUSTRALIJAN OPEN? Nemački teniser u društvu nove devojke! Evo ko je ona
Aleksandar Zverev, Karolina Dor

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport