Srpska teniserka Lola Radivojević plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za glavni žreb Australijan opena.
MELBURN
SRPKINJA SE PRIBLIŽILA AUSTRALIJAN OPENU! Lola posle preokreta pobedila domaću teniserku
Slušaj vest
Lola Radivojević je u noći između ponedeljka i utorka pobedila Australijanku Alanu Subašić posle tri seta 3:6, 6:1, 6:4.
Radivojević, 137. teniserka sveta, pobedila je 546. igračicu na WTA listi posle sat i 57 minuta.
Lola Radivojević Foto: Starsport
Vidi galeriju
U drugom kolu kvalifikacija, Radivojević će igrati protiv Australijanke Storm Hanter.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši