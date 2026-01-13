Novak se oglasio i poslao poruku Raoniću...
"VIĐAMO SE U ĐEDOVINI" Raonić otišao u penziju, Đoković mu poslao emotivnu poruku! FOTO
Kanadski teniser Miloš Raonić je odlučio juče da završi karijeru.
Teniser crnogorskog porekla se povukao nedugo nakon što je proslavio 35. rođendan.
Miloš Raonić je tokom karijere osvojio osam titula i preko 20 miliona dolara od turnira, a u novembru 2016. godine je stigao do trećeg mesta na ATP listi.
Tim povodom oglasio se i Novak Đoković, koji je putem Instagrama Raoniću poslao emotivnu poruku.
- Čestitke brate na odličnoj karijeri. Puno razloga za ponos. Zadovoljstvo je bilo deliti teran sa tobom. Viđamo se u đedovini - napisao je Đoković.
