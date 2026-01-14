Slušaj vest

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za glavni žreb Australijan opena, pošto je u noći između utorka i srede pobedio Amerikanca Marfija Kasonea posle dva seta 7:5, 6:3.

Lajović, 125. teniser sveta, pobedio je 22. igrača na ATP listi posle sat i 23 minuta.

U finalu kvalifikacija, Lajović će igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija.

Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspela da se plasira u finale kvalifikacija, pošto je poražena od Kanađanke Marine Stakušić posle dva seta 0:6, 2:6.

Kostović (176) poražena je od 127. teniserke sveta posle sat i sedam minuta.

