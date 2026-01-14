U finalu kvalifikacija, Lajović će igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija.
SRBIN NA KORAK OD GLAVNOG ŽREBA AUSTRALIJAN OPENA! Lajović srušio Amerikanca i izborio plasman u finale kvalifikacija!
Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za glavni žreb Australijan opena, pošto je u noći između utorka i srede pobedio Amerikanca Marfija Kasonea posle dva seta 7:5, 6:3.
Lajović, 125. teniser sveta, pobedio je 22. igrača na ATP listi posle sat i 23 minuta.
U finalu kvalifikacija, Lajović će igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija.
Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspela da se plasira u finale kvalifikacija, pošto je poražena od Kanađanke Marine Stakušić posle dva seta 0:6, 2:6.
Kostović (176) poražena je od 127. teniserke sveta posle sat i sedam minuta.
