AUUU, KAKAV BLAM! Čovek zaboravio pravila i počeo da slavi pobedu - a onda šok i neverica! Hteo je u zemlju da propadne! (VIDEO)
Na krajnje šokantan način Austrijanac Sebastijan Ofner doživeo je poraz u kvalifikacijama za Australijan open.
U taj-brejku odlučujućeg seta na meču protiv Amerikanca Nišeša Basavaredija imao je Ofner ubedljivu prednost i delovalo je da rutinski doći do trijumfa, a onda je napravio neverovatan gaf i doživeo pravi sunovrat.
Poveo je sa 6:1, osvojio i naredni poen za ogromnih 7:1, a onda zaboravio pravila. Počeo je da slavi pobedu, krenuo ka mreži da se pozdravi sa protivnikom, ubeđen da je završio posao. Zaboravio je nesrećni Austrijanac da se na Grend slemovima u odlučujućem setu igra "super taj-brejk" do 10 osvojenih poena.
Potpuno se pogubio kada je shvatio da meč još uvek nije završen. Ispao je iz ritma, dozvolio rivalu da osvoji osam od devet narednih poena i posle uzbudljivog finiša napravi preokret za pamćenje.
Nema sumnje, proganjaće Austrijanca ovaj poraz do kraja života.