Turnir samo što nije počeo, a srpski as se nalazi u velikim problemima... Bar tako izgledaju scene iz Australije.

Novak Đoković je najpre u utorak trenirao sa Jiržijem Lehečkom, ali se potom, u sredu, tokom druge, popodnevne sesije na terenu broj 10, žalio na bol, zbog čega je reagovao Miljan Amanović.

Taj trening trajao je samo 12 minuta, a Amanović je imao pune ruke posla, s obzirom da je Novaka mučio vrat.

Trening Novaka Đokovića u Melburnu pred Australijan open Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Oni koji su posmatrali te scene, kažu da je sve izgledalo vrlo bolno za srpskog asa.

Novak je više razgovarao sa saradnicima nego što je trenirao, da bi u jednom momentu obukao duks i napustio trening. Pre svega ovoga, u prepodnevnim časovima, Novak je sparingovao sa Danilom Medvedevim.

Podsetimo, žreb za AO je na programu u četvrtak, dok turnir startuje u nedelju.

