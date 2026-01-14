OGROMAN PROBLEM! Novak Đoković prekinuo trening posle samo 12 minuta: Sve je izgledalo vrlo bolno...
Turnir samo što nije počeo, a srpski as se nalazi u velikim problemima... Bar tako izgledaju scene iz Australije.
Novak Đoković je najpre u utorak trenirao sa Jiržijem Lehečkom, ali se potom, u sredu, tokom druge, popodnevne sesije na terenu broj 10, žalio na bol, zbog čega je reagovao Miljan Amanović.
Taj trening trajao je samo 12 minuta, a Amanović je imao pune ruke posla, s obzirom da je Novaka mučio vrat.
Oni koji su posmatrali te scene, kažu da je sve izgledalo vrlo bolno za srpskog asa.
Novak je više razgovarao sa saradnicima nego što je trenirao, da bi u jednom momentu obukao duks i napustio trening. Pre svega ovoga, u prepodnevnim časovima, Novak je sparingovao sa Danilom Medvedevim.
Podsetimo, žreb za AO je na programu u četvrtak, dok turnir startuje u nedelju.