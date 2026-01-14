Slušaj vest

Amater Džordan Smit iz Australije priredio je neviđenu senzaciju na "One Point Slam" turniru u Melburnu.

Janik Siner
Janik Siner i Džordan Smit Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Reč je o jedinstvenom takmičenju koje spaja profesionalce i amatere. Deset najboljih amatera dobilo je priliku da na Rod Lejver areni odmeri snage sa najvećim zvezdama svetskog tenisa. Igra se na samo jedan dobijen poen, a odluka o tome ko servira, a ko prima servis donosi se igrom "papir, kamen, makaze".

Amater Džordan Smit uspeo je da eliminiše aktuelnog šampiona Ozi Opena, slavnog Italijana Janika Sinera. Zbog promašenog servisa slavni as je ispao već u prvoj rundi.

Poraz od amatera na egzibiciji u Melburnu Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Pogledajte reakciju publike i veliko slavlje amaterskog šampiona Novog Južnog Velsa nakon velike senzacije.

Pobednik turnira osvojiće oko 600.000 evra, odnosno milion australijskih dolara.

