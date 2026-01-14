Međedović, 96. teniser sveta, poražen je od 18. igrača na ATP listi posle dva sata i osam minuta.
MENŠIK PREJAK ZA SRBINA: Poraz Međedovića u osmini finala turnira u Oklandu
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Oklandu, pošto je danas posle tri seta poražen od Čeha Jakuba Menšika 1:6, 6:3, 3:6.
Međedović, 96. teniser sveta, poražen je od 18. igrača na ATP listi posle dva sata i osam minuta.
Menšik je četiri puta oduzeo servis Međedoviću, koji je napravio tri brejka.
U četvrtfinalu, Menšik će igrati protiv Francuza Đovanija Mpeši Perikara.
