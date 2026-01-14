Slušaj vest

Legendarni američki teniser Džon Mekinro prokomentarisao je odluku Novaka Đokovića da se povuče iz PTPA, organizacije čiji je bio jedan od osnivača.

Podsećamo, Đoković je odlučio da više ne bude deo Udruženja profesionalnih tenisera (PTPA), koje je zajedno sa Kanađaninom Vasekom Pospišilom osnovao u septembru 2020. godine, sa ciljem da se igračima obezbedi veći uticaj i bolji položaj u svetu tenisa.

Mekinro smatra da ova odluka još jednom osvetljava duboku podeljenost koja već decenijama postoji u „belom sportu“.

- Tenis je previše podeljen. Čak je i PTPA od samog početka bila podeljena, jer već postoji ATP. To je problem koji traje više od 45 godina. Još dok sam imao 20 godina pokušavali smo da unapredimo stvari, da izborimo bolje uslove sa grend slem turnirima i da igrači budu pravi partneri. Po mom mišljenju, igrači nikada nisu bili fer tretirani, zbog čega je ATP i osnovan sedamdesetih godina – rekao je Mekinro.

Amerikanac je priznao da ga je iznenadila činjenica da je Novak napustio organizaciju koju je sam inicirao.

- Sve je to delovalo kao da je došlo niotkuda. Nisam siguran da li se to uopšte može nazvati sindikatom, pre bih rekao da je u pitanju udruženje, a razlika između ta dva je ogromna. Postavlja se pitanje koliki je stvarni uticaj takve organizacije. Takođe, nije jasno ko su tačno članovi i da li neko uopšte može istovremeno da bude deo ATP-a i PTPA. To dodatno pokazuje koliko su igrači podeljeni i zašto često nemaju mesto za stolom na način na koji bi trebalo.

Posebno je istakao da ideja koju je Đoković gurao nije naišla na podršku ostalih velikana tenisa.

- Deluje kao da su Rafael Nadal i Rodžer Federer bili zatečeni kada se sve to desilo. Iskreno, ne znam šta će se dalje dogoditi. Sećam se da sam pre nekoliko godina razgovarao sa Novakom o toj temi, pričao sam i sa ljudima iz vrha organizacije, ali od tada se ništa nije čulo – zaključio je Mekinro, danas analitičar „Eurosporta“.

