BEZ BORBE DO POLUFINALA! Aleksandru i Anu dva koraka dele od titule!
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u polufinale WTA turnira u Adelejdu u dubl konkurenciji, pošto su se Čehinja Mari Buzkova i Luiza Stefani iz Brazila bez borbe danas povukle iz četvrtfinala.
Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv Čehinje Kateržine Sinijakove i Kineskinje Šuai Žang.
WTA turnir u Adelejdu se igra za nagradni fond od 1.206.446 dolara.
