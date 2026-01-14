Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u polufinale WTA turnira u Adelejdu u dubl konkurenciji, pošto su se Čehinja Mari Buzkova i Luiza Stefani iz Brazila bez borbe danas povukle iz četvrtfinala.

Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv Čehinje Kateržine Sinijakove i Kineskinje Šuai Žang.

WTA turnir u Adelejdu se igra za nagradni fond od 1.206.446 dolara.

