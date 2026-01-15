ŽREB ZA AUSTRALIJAN OPEN! Novakov put ka 25. Grend slem tituli neće biti nimalo lak: Sinera nije uspeo da izbegne!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković dobio je rivale za ovogodišnji Australijan open.
Novak je u Melburn stigao kao četvrti noslilac, pa je bilo jasno da bi u polufinalu mogao da naleti na Janika Sinera i Karlosa Alkraza.
Na kraju, našao se u delu žreba u kom je i dvostruki uzastopni šampion Australijan opena.
Dakle, ukoliko dogura do polufinala Australijan opena, najbolji teniser u istoriji će se verovatno tamo sastati sa sjajnim Italijanom Janikom Sinerom, dok drugi projektovani polufinalni par čine Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev.
Na startu turnira očekuje ga okršaj sa 71. teniserom sveta - Pedrom Martinesom iz Španije. U drugom kolu najverovatnije ide na Terensa Atmana, koji trenutno zauzima 64. poziciju na ATP listi, dok je projektovani rival u trećoj rundi Amerikanac japanskog porekla - Brendon Nakašima.
Prvi veliki izazov Srbin bi mogao da ima u osmini finala, gde mu je potencijalni rival odlični Čeh Jakub Menšik, dok je projektovani protivnik Đokovića u četvrtfinalu Italijan Lorenco Museti.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Laslo Đere će na startu odmeriti snage sa veteranom Vavrinkom, rival Hamada Međedovića biće Argentinac Marijano Navone, dok Miomir Kecmanović igra protiv Tomasa Martina Ečeverija.