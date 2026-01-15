Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković dobio je rivale za ovogodišnji Australijan open.

Novak je u Melburn stigao kao četvrti noslilac, pa je bilo jasno da bi u polufinalu mogao da naleti na Janika Sinera i Karlosa Alkraza.

Trening Novaka Đokovića u Melburnu pred Australijan open Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Na kraju, našao se u delu žreba u kom je i dvostruki uzastopni šampion Australijan opena.

Dakle, ukoliko dogura do polufinala Australijan opena, najbolji teniser u istoriji će se verovatno tamo sastati sa sjajnim Italijanom Janikom Sinerom, dok drugi projektovani polufinalni par čine Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev.

Na startu turnira očekuje ga okršaj sa 71. teniserom sveta - Pedrom Martinesom iz Španije. U drugom kolu najverovatnije ide na Terensa Atmana, koji trenutno zauzima 64. poziciju na ATP listi, dok je projektovani rival u trećoj rundi Amerikanac japanskog porekla - Brendon Nakašima.

Prvi veliki izazov Srbin bi mogao da ima u osmini finala, gde mu je potencijalni rival odlični Čeh Jakub Menšik, dok je projektovani protivnik Đokovića u četvrtfinalu Italijan Lorenco Museti.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Laslo Đere će na startu odmeriti snage sa veteranom Vavrinkom, rival Hamada Međedovića biće Argentinac Marijano Navone, dok Miomir Kecmanović igra protiv Tomasa Martina Ečeverija.

Ne propustiteTenisOGROMAN PROBLEM! Novak Đoković prekinuo trening posle samo 12 minuta: Sve je izgledalo vrlo bolno...
Novak Đoković
TenisSENZACIJA U MELBURNU - SINER ISPAO! Šampion Australijan opena doživeo neviđenu blamažu - izbacio ga totalni amater!
Janik Siner
TenisĐOKOVIĆ SE POVUKAO - REAKCIJE PLJUŠTE! Džon Mekinro: Razgovarao sam sa Novakom...
Novak Đoković medicinski tajm-aut na US Openu
TenisLEGENDARNI TENISER ODGOVORIO ANI IVANOVIĆ - JEDVA ČEKA DA JE PONOVO VIDI... Oglasio se i "zapalio" društvene mreže, svi bruje o njihovoj fotki! FOTO
Ana Ivanović

Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole