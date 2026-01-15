Slušaj vest

Srpski teniser Dušan Lajović nije danas uspeo da se plasira u glavni žreb Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u finalu kvalifikacija izgubio od 141. igrača sveta Italijana Frančeska Maestrelija posle tri seta 6:4, 4:6, 3:6.

Lajović, 125. teniser sveta, izgubio je posle dva sata i 18 minuta.

On je u sedmom gemu prvog seta napravio brejk, sačuvao je prednost i poveo u meču.

Italijanski teniser je u nastavku napravio po brejk u dva seta i plasirao se u glavni žreb prvog grend slem turnira u sezoni.

Kurir sport/Beta

