NIŠTA OD GLAVNOG ŽREBA: Poraz Dušana u finalu kvalifikacija za Australijan open!
Srpski teniser Dušan Lajović nije danas uspeo da se plasira u glavni žreb Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u finalu kvalifikacija izgubio od 141. igrača sveta Italijana Frančeska Maestrelija posle tri seta 6:4, 4:6, 3:6.
Lajović, 125. teniser sveta, izgubio je posle dva sata i 18 minuta.
On je u sedmom gemu prvog seta napravio brejk, sačuvao je prednost i poveo u meču.
Italijanski teniser je u nastavku napravio po brejk u dva seta i plasirao se u glavni žreb prvog grend slem turnira u sezoni.
