Gore nije moglo!

Sreća je okrenula leđa najboljoj srpskoj teniserki Olgi Danilović na žrebu za predstojeći Australijan open.

Olga Danilović Foto: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Olga, koja je prošle godine dogurala do osmine finala, moraće da napravi nekoliko velikih iznenađenja kako bi ponovila rezultat iz prethodne sezone.

Odmah na startu turnira čeka je okršaj sa sedmostrukom Grend slem šampionkom, Venus Vilijams (45), koja je dobila vajld kartu za Australijan open.

888.jpg
Venus Vilijams Foto: EPA/Justin Lane

Još teži zadatak očekuje Srpkinju u drugoj rundi, pošto će joj rivalka najverovatnije biti treća igračica sveta, Amerikanka Koko Gof, koja će u prvoj rundi odmeriti snage sa Kamilom Rahimovom iz Uzbekistana.

Ukoliko napravi čudo i preskoči drugo kolo, potencijalna rivalka u trećem kolu biće joj Marketa Vondrušova, dok u osmini finala ide na Emu Navaro.

U eventualnom četvrtfinalu mogla bi da igra sa mladom Mirom Andrejevom, a u polufinalu sa Arinom Sabalenkom, koja se takokđe nalazi u njenom delu žreba.

Olga baš nije imala sreće.

