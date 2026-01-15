Slušaj vest

Đoković se u Melburnu priprema za učešće na Australijan openu, grend slemu koji je osvojio 10 puta u toku karijere.

Srpski teniser je saznao put koji ga čeka na putu ka novom trofeju, odnosno da bi u polufinalu mogao da igra protiv Janika Sinera, dok bi sa Karlosom Alkarazom mogao da se sastane u finalu.

Imao je određene probleme Đoković, pa je jedan od treninga morao da završi nakon nepunih 15 minuta zbog bola u vratu, ali je dan kasnije bio odličan u egzibicionom meču protiv Fransisa Tijafoa, Amerikanca koji je trenutno 31. na svetu.

Đoković je stigao do pobede u dva seta rezultatom 6:3, 6:4, a iako meč nije imao pun intezitet, odnosno ritam koji bi imao da je reč o meču na nekom turniru, Novak je pokazao da je spreman za početak prvog grend slema u sezoni.

Novak Đoković na meču protiv Frensisa Tijafoa Foto: JOEL CARRETT/AAP

Bilo je tokom ovog meča prostora i za šalu, ali i za odlične poene i kvalitetne razmene, među kojima se ističe onaj koji je odigran na brejk lopti u drugom setu.

Đoković je iz ozbiljne defanzive uspeo da preokrene situaciju i da na kraju, na sjajan način osvoji taj poen, a ujedno napravi brejk koji mu je bio dovoljan za pobedu.

Žreb za Australijan open

Dug je put do same završnice turnira i potencijalnih mečeva protiv Sinera i Alkaraza.

Đokovića na startu turnira očekuje okršaj sa 71. teniserom sveta - Pedrom Martinesom iz Španije. U drugom kolu najverovatnije ide na Terensa Atmana, koji trenutno zauzima 64. poziciju na ATP listi, dok je projektovani rival u trećoj rundi Amerikanac japanskog porekla - Brendon Nakašima.

Prvi veliki izazov Srbin bi mogao da ima u osmini finala, gde mu je potencijalni rival odlični Čeh Jakub Menšik, dok je projektovani protivnik Đokovića u četvrtfinalu Italijan Lorenco Museti.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Laslo Đere će na startu odmeriti snage sa veteranom Vavrinkom, rival Hamada Međedovića biće Argentinac Marijano Navone, dok Miomir Kecmanović igra protiv Tomasa Martina Ečeverija.

