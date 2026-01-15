Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu danas uspele da se plasiraju u finale turnira u Adelejdu, pošto su izgubile od češko-kineskog dubla Katerine Sinijakove i Šuaj Džan posle tri seta, 4:6, 6:2, 8:10.

Krunić i Danilina izgubile su od drugih nosilaca posle sat i 24 minuta.

Sinijakova i Džan su dva puta oduzele servis srpsko-kazahstanskom dublu, koji je napravio jedan brejk, i povele su u meču.

Četvrti nosioci Krunić i Danilina su u drugom setu dva puta oduzele servis protivnicama i izborile treći set.

One su dobro počele treći set, povele su 4:2, ali su Sinijakova i Džan posle toga vezala četiri poena i povele 6:4. One su do kraja sačuvale prednost i posle četvrte meč lopte plasirale se u finale.

