Bez velike pompe kao ranije, ali na opšte oduševljenje publike u Australiji Novak Đoković stigao je na prvi grendslem u sezoni, koji će biti igran u Melburnu.

Novak Đoković ima 24. grendslem titule, po čemu je apolutni rekorder, a ukoliko trijumfuje u Australiji stići će do 25. jubilarnog trofeja. Turnir počinje u nedelju 18. januara.

Novak Đoković tokom treninga pred početak Australijen opena 2026. Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Novak čeka grendslem od 2023.

Poslednji grendslem trofej Novak Đoković osvojio je na US openu 2023. godine, protekla sezona bila je vrlo neuspešna za njega. Srpski teniser, koji će u maju ove godine napuniti 39 godina, postao bi trijumfom u Melburnu najstariji grendslem šampion u singlu ikada.

Bivši svetski broj 1 Novak Đoković stigao je do svog poslednjeg velikog finala na Vimbldonu 2024. godine, dok je 2025. igrao polufinala na sva četiri grend slema. Srbin je proteklu sezonu završio kao svetski broj 4, uprkos tome što je igrao samo 13 turnira, sa rezultatom od 39 pobeda i 11 poraza, odnosno 78 odsto uspešnosti.

Iako Novak Đoković ostaje sila u muškom tenisu, uspon Karlosa Alkaraza i Janika Sinera značajno je promenio situaciju na grendslemovima. Španac i Italijan osvojili su po četiri od poslednjih osam grendslemova, od Srbinove pobede na Otvorenom prvenstvu SAD 2023. godine u Njujorku.

Ruskinja sumnja u Srbina

Bivše teniserke i teniseri nisu preterano optimistični, kada je u pitanju Novak Đoković i njegovo učešće u Melburnu. Ana Čakvetadze, bivša ruska teniserka i nekadašnja peta na svetu, vlasnica osam WTA titula, govorila je o mogućnostima srpskog tenisera da se u Australiji suprotstavi Sineru i Alkarazu.

- Vremenom, prirodno postaje teže. Čak ni veliki sportisti poput Đokovića ne postaju brži sa godinama. Mlađi igrači dolaze - gladniji, fizički spremniji, eksplozivniji. Dakle, naravno, šanse postaju sve manje sa svakom sezonom. Ali sa šampionom poput Novaka, tenis nas je naučio: nikad ne reci nikad - oprezna je u prognozama Ruskinja.

Ana Čakvetadze danas radi kao komentator teniskih mečeva Foto: Printskrin/Instagram

Bagdatis prilično rezervisan

Slično mišljenja ima i Markos Bagdatis, bivši osmi igrač sveta i čovek koji je izgubio svih osam mečeva protiv Novaka Đokovića, dok je bio aktivan teniser.

- Iz godine u godinu, šanse da Đoković osvoji grend slem su sve manje i manje. To je sigurno. Ali on je i dalje tu, i dalje je među pet najboljih igrača na svetu, i dalje se takmiči sa prva dva, čak i prva tri. Dakle, on je i dalje tu. Ali koliko dugo, mislim da zavisi samo od njega, posebno od njegovog uma, da li i dalje uživa u tome i igra na tom nivou - rekao je Bagdatis i poentirao:

Markos Bagdatis danas radi kao trener i TV komentator Foto: Printskrin/Instagram

- Da sam na njegovom mestu, ni ja se nikada ne bih penzionisao. Ali sve zavisi od njega.

Pored 24. grendslema, Novak Đoković je u svojoj karijeri osvojio i 100 turnira najvišeg ATP ranga. Pre dolaska u Melburn, srpski teniser trebalo je da igra na turniru u Adelajdu, ali je odlučio da odustane.