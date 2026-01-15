Danilović, 68. teniserka sveta, izgubila je posle sat i 30 minuta.
OLGA RAZOČARALA PROTIV HRVATICE! Očajno izdanje najbolje srpske teniserke u četvrtfinalu Hobarta!
Srpska teniserka Olga Danilović nije danas uspela da se plasira u polufinale turnira u Hobartu, pošto je izgubila od 71. teniserke sveta Antonije Ružić iz Hrvatske posle dva seta, 3:6, 3:6.
Danilović, 68. teniserka sveta, izgubila je posle sat i 30 minuta.
Ona je dobro počela, u prvom gemu je napravila brejk i posle gema na svoj servis povela je 2:0. Ružić je posle toga osvojila pet uzastopnih gemova, prednost je sačuvala i povela u meču.
Hrvatska teniserka je u trećem i sedmom gemu oduzela servis Danilović i povela 5:2.
Danilović je u osmom gemu vratila brejk, ali je odmah u narednom gemu ponovo izgubila gem na svoj servis, a Ružić je pobedila posle druge meč lopte.
Ružić će u polufinalu igrati protiv Italijanke Elizabete Kočareto.
