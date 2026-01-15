Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović nije danas uspela da se plasira u polufinale turnira u Hobartu, pošto je izgubila od 71. teniserke sveta Antonije Ružić iz Hrvatske posle dva seta, 3:6, 3:6.

Danilović, 68. teniserka sveta, izgubila je posle sat i 30 minuta.

Ona je dobro počela, u prvom gemu je napravila brejk i posle gema na svoj servis povela je 2:0. Ružić je posle toga osvojila pet uzastopnih gemova, prednost je sačuvala i povela u meču.

Hrvatska teniserka je u trećem i sedmom gemu oduzela servis Danilović i povela 5:2.

Danilović je u osmom gemu vratila brejk, ali je odmah u narednom gemu ponovo izgubila gem na svoj servis, a Ružić je pobedila posle druge meč lopte.

Ružić će u polufinalu igrati protiv Italijanke Elizabete Kočareto.

Olga Danilović pobeda na Australijan openu Izvor: Eurosport TV