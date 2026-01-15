Slušaj vest

Stefanos Cicipas poslednjih godina više je pominjan u vestima zbog ljubavnih jada, nego zbog sportski uspeha.

Grk je bio u vezi sa Paulom Badosom, ali su njih dvoje raskinuli u leto 2025. godine, posle Vimbldona.

Ljubav im se ugasila - Stefanos Cicipas i Paula Badosa Foto: Printskrin/Instagram

Starija od Cicipasa

Ako je verovati medijima, Stefanos Cicipas ima novu devojku. A, ona dolazi iz sveta tenisa. Doduše, radi se o nekadašnjoj teniserki iz Amerike Kristen Toms, koja se danas vrlo uspešno bavi manekenstvom. Uzgred, plavokosa Amerikanka je godinu dana starija od Grka.

Grčki teniser ponovo je zaljubljen i nasmejan, što je više nego dobro pred start prvog grendslema u Australiji. Da podsetimo, Stefanos Cicipas nalazi se u delu žreba gde je Novak Đoković, a njihov duel moguć je u četvrtfinalu.

Ima tešku sezonu iza sebe - Stefanos Cicipas Foto: Hector RETAMAL / AFP /Profimedia

Ljubav u Namibiji

Stefanos Cicipas i Kristen Toms svoju vezu obelodanili su pre nekoliko nedelja romantičnim putovanjem u Afriku. Uživali su u čarima Namibije, a kadrovi sa njihovih večera i šetnji osvanuli su i u Stefanosovom vlogu, čime su potvrdili da su više od prijatelja. Cicipas se nije stideo da pokaže kako uživaju u vožnjama balonom, piju piće u pustinji, lete helikopterom, igraju fudbal sa domorocima, uživaju u prelepim zalascima i izlascima sunca...

Kristen Toms ima 28 godina, a tenis je igrala dok je studirala. Bila je jedno vreme i profesionalac, ali nije imala većih uspeha i ostvarila je više nego skroman rejting. Kada je shvatila da neće biti ništa od njene teniske karijere, prešla je u svet modelinga i društvenih mreža, gde se ostvarila kao veoma uspešna influenserka.

Zajedno već devet meseci

Mediji navode da su Cicipas i Tomsova zajedno osam do devet meseci, ali da su svoju vezu vešto krili. Par izgleda da je trenutno stabilan i relativno diskretan, mada ne objavljuju često zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Stefanos je nakon turbulentnog perioda u ličnom i profesionalnom životu, izgleda, upravo kroz ovu vezu našao novu ravnotežu i mirniji ritam.

Pre samo nekoliko nedelja, Cicipasova majka Julija Apostoli pričala je za engleski "Telegraf" i govorila o komplikovanoj emotivnoj vezi njenog sina sa španskom teniserkom Paulom Badosom.

- Njihov odnos je bio komplikovan od početka do kraja. S jedne strane, ona mu je odvlačila pažnju od tenisa, a s druge strane, raskid ga je teško pogodio. Ja sam bila profesionalna teniserka i mislila sam da igrači ne bi trebalo da reaguju tako emotivno - rekla je Julija i dodala:

Zaboraviti Badosu i grozan period - Stefanos Cicipas Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

Grk ima noćne more od Novaka

- Njihova veza nije bila obična, svakodnevna. Bili su u vezi na daljinu. Oboje su ušli u vezu traumatizovani povredama. Paula uopšte nije igrala kada su počeli da se zabavljaju.

Stefanos Cicipas trenutno je 33. igrač na svetu. Kao profesionalac igra od 2016. godine, a u karijeri je osvojio 12 ATP titula, od toga tri trofeja na mastersu u Monte Karlu (2021, 2022, 2024), kao i finalni masters 2019. u Londonu. Igrao je dva puta u finalu grendslemova i oba puta izgubio od Novaka Đokovića, prvo 2021. na Rolan Garosu (7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 4:6), a onda i 2023. na Australijen openu (3:6, 6:7, 6:7). Najbolji renking na ATP listi bilo mu je treće mesto.