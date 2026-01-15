Slušaj vest

Žreb aktuelnog Australijan Opena se postarao da se čak ni najveći favoriti ne osećaju mirno pred njegov početak!

Prvi nosilac Karlos Alkaraz ove godine ima imperativ da “razbije baksuz” na za njega najtežem Slemu i dokaže da je u stanju da odigra više od 4 dobra meča u nizu. Već u trećem bi mogli da ga očekuju veoma neugodni Mute i Korda, a osmini još kvalitetniji “ol-raunderi” Fokina ili Tomi Pol. Već u tom društvu Alkaraz nema najbolje rezultate u Melburnu, a bez faktora stabilnosti u boksu u liku “teniskog oca” Huan Karlosa Ferera po prvi put u njegovoj zreloj teniskoj karijeri - stvari mogu da postanu veoma komplikovane za Karlitosa. O izazovima koje četvrtfinale protiv De Minora ili zahuktalog osvajača Hong Konga Bublika nosi ne treba previše pričati, i ovaj meč će predstavljati najveći test za Španca u smislu toga da li zaista ima ono što je potrebno da prvi put uđe u finale ovog turnira. Jer – ako u njemu pobedi, i način na koji to bude uradio – biće od izuzetne psihološke i igračke vrednosti za sudar u polufinalu sa dvojicom “svežih” finalista Melburna Zverevom i Medvedevom, odnosno krajem prošle godine sjajnim Top 10 asom Ože Alijasimom. U ovom trenutku je ulazak u finale apsolutno najveći zadatak i izazov za Alkaraza, pa o mogućim protivnicima u tom slučaju sada uopšte ne treba ni pričati.

Na papiru i po svim kompjuterskim kalkulacijama Janik Siner je najveći favorit za “tri-pit”, drugu uzastopnu odbranu trofeja koji je prvi put osvojio u finalu protiv Medvedeva 2023. Ipak, sjajni “grešnik” će želeti da izbegne svaku moguću grešku pred jednim od budućih najjačih izazivača – Žoaom Fonsekom – već u trećem kolu turnira. Osmina finala “nudi” takođe teške protivnike, velike servere Perikara i Hačanova, gde je Rus još iskusniji i opasniji po raznovrsnosti igre. Ako zaista i dođe do četvrtfinalnog sudara sa italijanskim “numero unom”, Ben Šelton bi mogao da bude kandidat za “pobedu turnira” do te faze, jer se upravo harizmatični Amerikanac projektuje kao jedan od najvažnijih izazivača Sineru u ovom periodu – i neko ko ima realne šanse da ga “ugrize” na veoma bolnom mestu – što bi ovo četvrtfinale svakako predstavljalo u igračkom i psihološkom smislu. Ako Ben ipak ne bude još uvek dorastao tom ostvarenju, Sinera bi u polufinalu mogli da čekaju još jedan “takmac za budućnost” Tejlor Fric, zemljak Museti ili desetostruki osvajač Melburna Novak Đoković. Ako bismo mogli da posmatramo meč sa Musetijem kao “svršenu stvar”, protiv Frica i Đokovića bi – iz autentičnih razloga za obojicu – ovo bio mnogo komplikovaniji zadatak za Sinera. I Amerikanac i Srbin bi ulaskom u polufinale potvrdili da imaju kvaliteta da osvoje svoj prvi – odnosno rekordni 25. Slem trofej – pa bi taj meč bio malo “finale pre finala”. Kao i u slučaju Alkaraza, finale za SInera bi bilo prerano komentarisati – osim u smislu da bi u postojećem “rasporedu snaga” u njemu bio favorit.

Za Novaka Đokovića “verzije 2023” svi mečevi do projektovanog polufinala sa Sinerom bi predstavljali izazovnu ali lepu uzlaznu takmičarsku trajektoriju ka ostvarenju “snova svih snova” – dvadeset pete Grend Slem titule u njemu omiljenoj Rod Lejver Areni. U situaciji u kojoj oko Novaka “zuje znakovi pitanja” – pogotovo u smislu njegove fizičke pripremljenosti, neprijatna iznenađenja (posle kasnog otkazivanja kasno prijavljenog turnira u Adelejdu) se ne smeju isključiti. Zanimljivo je da Novak nije imao zvanične termine za trening u četvrtak i petak, i to posle nemilih scena bolne masaže vrata na treninzima u sredu i okončanja istog posle samo 12 minuta boravka na terenu. Jer, ako je zaista posredi značajniji fizički problem, ni prva dva kola (Martinez, Atman) neće biti laka – a kamoli treće protiv snažnih i uigranih Nakašime i Van De Zanšlupa. Ako ti izazovi budu rešivi, protivnici koji ga čekaju u osmini finala su i za “zdravog i pravog” Đokovića predstavljali probleme u prošlosti, svaki na svoj način. Jakub Menšik ga je pobedio u finalu Majamija prošle godine, a Poljak Hurkač – iako nikada bolji od Srbina – je jedan od igrača koji je bio najbliži pobedi nad Đokovićem kada je bivao neprikosnoven na turneji. Obojica se nalaze u veoma dobroj formi (naročito Hurkač, osvajač Junajted Kupa sa Igom Švjontek), i pobeda nad njima bi predstavljala položeni test za Novakove mogućnosti od ogromne važnosti za dalja dostignuća na ovom turniru. O dosadašnjim mečevima sa Top-10 protivnicima Musetijem i Fricom, potencijalnim protivnicima u još zahtevnijem četvrtfinalu, dovoljno se zna u smislu njihove kompleksnosti i težine – uz očekivanje da će obojica biti u izvrsnoj formi i za još jedan žestok sudar sa našim asom. Ono što je ovde dobro je da bi trijumf Novaka Đokovića nad konkurentima u osmini i četvrtfinalu mogao da znači da je skoro potpuno spreman za “osvetničko” polufinale protiv Janika Sinera (ili Bena Šeltona). Naravno, to smo mislili i te 2023., kada je Novak “nestao” sa terena – posle čega je usledio bolan niz poraza – pa bi okretanje točka sudbine u takvom polufinalu za Đokovića značilo da je još jednom (i možda poslednji put) “vaskrsao” da se takmiči za svoj 25. Slem. Ako nam finale bude priredilo sučeljavanje Đokovića i Alkaraza, njegova istorijska važnost je već potvrđena…

Ništa bolje stanje nije ni kod prošlogodišnjeg finaliste Saše Zvereva, koga već u prvom kolu čeka nepredvidivi i fizički odlično spreman Kanađanin Dialo. Drugo kolo protiv domaćeg miljenika Popirina ili uvek neugodnog Francuza Mulea neće biti ništa lakše, kao ni treće kolo protiv opet odličnog Rubljova ili Norija. Drugim rečima, Zverev će morati da ima i dosta sreće da bi došao do osmine finala, a tamo još više protiv osvajača Brizbejna i trostrukog finalist Medvedeva ili ostalih.

Što se žreba svih ostalih učesnika Australijan Opena tiče – zajednički imenitelj bi im bio – loša sreća. Iako je u Melburnu dva puta stizao do osmine finala, pitanje je da li je Miša Kecmanović ikada imao ovako komplikovan žreb u prva dva kola (Ečeveri, Koboli)? Bojazan je da bi drugo kolo predstavljalo “rampu” za Međedovića (Navone, pa De Minor ili Beretini) i Đerea (“klasik” sa odlazećim Vavrinkom, pa Lehečka) – mečevi koji bi i pojedinačno i u seriji predstavljali trenutno možda previše težak zadatak za naše tenisere (sudeći po trenutnoj formi). Najmanje sreće u žrebu imala je Olga Danilović, sučeljena sa legendarnom Venus Vilijams u prvom – a onda njenom naslednicom i sunarodnicom Koko Gof u drugom kolu. Iako je tenis jedan od najmanje predvidivih sportova, takmičenje u kome prvo treba pobediti sebe pa protivnika – I znajući da će naše asove glasno bodriti naša brojna publika u Melburnu – teško je ne konstatovati da je velika šteta da im se upriličio ovakav žreb.

I zato, ako mislite da naredne dve nedelje nećete spavati samo zbog vremenske razlike između Australije i Srbije, budite sigurni da će povrh toga biti i previše mogućnosti za fascinantna teniska iznenađenja koje ne biste trebali da propustite…

Vuk Brajović / Kurir sport