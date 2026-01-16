SPEKTAKL U MELBURNU! Federer se vratio na teren i pokazao klasu: Novak gledao kako uništava 13. igrača sveta!
Iako je pre tri i po godine zvanično okončao svoju profesionalnu karijeru, slavni Švajcarac Rodžer Federer (44) pokazao je da je i dalje u sjajnoj formi.
Spektakl za pamćenje priredio je jedan od najvećih tenisera svih vremena publici na krcatoj Rod Lejver areni u Melburnu.
Odigrao je jedan trening taj-brejk sa 13. teniserom sveta, Kasperom Rudom, i izdominirao kao u najboljim danima.
Na opšte oduševljenje ljubitelja tenisa širom sveta, 44-godišnji Federer slavio je rezultatom 7:2.
Navijači na "Rod Lejver areni" pali su u trans, posebno kada je nakon sjajnog servisa Ruda poslao savršenu bekhend paralelu u ćošak terena.
Radio je bukvalno šta je hteo na terenu - izlazio na mrežu, udarao savršene voleje i šetao nesrećnog Ruda po terenu.
Rodžerov povratak na teren nije želeo da propusti ni njegov veliki rival Novak Đoković, koji uhvaćen kako uživo na stadionu prati teniski šou slavnog Švajcarca.