Slušaj vest

Iako je pre tri i po godine zvanično okončao svoju profesionalnu karijeru, slavni Švajcarac Rodžer Federer (44) pokazao je da je i dalje u sjajnoj formi.

Spektakl za pamćenje priredio je jedan od najvećih tenisera svih vremena publici na krcatoj Rod Lejver areni u Melburnu.

Odigrao je jedan trening taj-brejk sa 13. teniserom sveta, Kasperom Rudom, i izdominirao kao u najboljim danima.

Slavni Švajcarac odigrao taj-brejk sa Kasperom Rudom Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Na opšte oduševljenje ljubitelja tenisa širom sveta, 44-godišnji Federer slavio je rezultatom 7:2.

Navijači na "Rod Lejver areni" pali su u trans, posebno kada je nakon sjajnog servisa Ruda poslao savršenu bekhend paralelu u ćošak terena.

Radio je bukvalno šta je hteo na terenu - izlazio na mrežu, udarao savršene voleje i šetao nesrećnog Ruda po terenu.

Rodžerov povratak na teren nije želeo da propusti ni njegov veliki rival Novak Đoković, koji uhvaćen kako uživo na stadionu prati teniski šou slavnog Švajcarca.

Ne propustiteTenisFEDERER SVIM SRCEM UZ ALKARAZA: Nadam se da će osvojiti titulu na Australijan openu!
Karlos Alkaraz i Rodžer Federer
TenisŽREB ZA AUSTRALIJAN OPEN! Novakov put ka 25. Grend slem tituli neće biti nimalo lak: Sinera nije uspeo da izbegne!
Novak Đoković
TenisMELBURN ĆE DA GORI OD IZNENAĐENJA! Žreb aktuelnog Australijan Opena se postarao da se čak ni najveći favoriti ne osećaju mirno pred njegov početak
profimedia0839064322.jpg
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ I 25. GRENDSLEM TITULA?! IMA LI ŠANSE: Siner i Alkaraz su mlađi, ali gde bi mogao da udari stari lisac!
Novak Đoković

Federer poslao lopticu kroz mrezu Izvor: Eurosport