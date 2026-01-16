SRUŠIO SRBINA NA PUTU DO FINALA! Sjani Menšik na korak od titule u Oklandu!
Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u finale turnira u Oklandu, pošto je danas u polufinalu pobedio 52. igrača sveta Mađara Fabijana Marožana posle tri seta, 7:6, 4:6, 6:1.
Meč je trajao dva sata i devet minuta.
Menšik, 18. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis mađarskom teniseru, dok je Marožan osvojio tri brejka.
Češki teniser zabeležio je 16 asova, dok je Marožan osvojio tri poena direktno iz servisa.
Podsetimo, Menšik je na putu do finala eliminisao i srpskog tenisera Hamada Međedovića. U osmini finala slavio je protiv srpskog asa sa 2:1 u setovima, posle okruglo dva sata igre – 1:6, 6:3, 2:6.
Menšik će u finalu igrati protiv 39. tenisera sveta Argentinca Sebastijana Baesa, koji je u polufinalu pobedio 60. igrača sveta Amerikanca Markosa Girona posle dva seta, 6:1, 6:4.
Meč između Baesa i Girona trajao je sat i 29 minuta.
Baes je četiri puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Giron osvojio jedan brejk.
Kurir sport/Beta