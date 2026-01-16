Slušaj vest

Osma teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u finale turnira u Adelejdu, pošto je danas u polufinalu pobedila svoju sunarodnicu, 23. igračicu sveta Dijanu Šnajder posle dva seta, 6:3, 6:2.

Meč je trajao sat i 25 minuta.

Andrejeva je pet puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Šnajder osvojila jedan brejk.

Andrejeva će u finalu igrati protiv 17. teniserke sveta Kanađanke Viktorije Mboko, koja je u polufinalu pobedila 107. igračicu sveta Australijanku Kimberli Birel posle dva seta, 6:2, 6:1.

Meč između Mboko i Birel trajao je sat i jedan minut.

Mboko je pet puta uzela servis australijskoj teniserki, dok Birel nije osvojila nijedan brejk.

Kanadska teniserka zabeležila je osam asova, dok Birel nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.

Beta

Ne propustiteTenisSRUŠIO SRBINA NA PUTU DO FINALA! Sjani Menšik na korak od titule u Oklandu!
Jakub Menšik
TenisSPEKTAKL U MELBURNU! Federer se vratio na teren i pokazao klasu: Novak gledao kako uništava 13. igrača sveta!
Rodžer Federer
TenisMELBURN ĆE DA GORI OD IZNENAĐENJA! Žreb aktuelnog Australijan Opena se postarao da se čak ni najveći favoriti ne osećaju mirno pred njegov početak
profimedia0839064322.jpg
TenisSTEFANOS CICIPAS IMA NOVU DEVOJKU: Posle Paole Badose smuvao je još jednu teniserku, ali bivšu... Doveo je u Melburn!
Stefanos Cicipas

Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir