RUSKO TENISKO ČUDO U FINALU! Nestvarna Mira na korak od titule u Adelejdu!
Osma teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u finale turnira u Adelejdu, pošto je danas u polufinalu pobedila svoju sunarodnicu, 23. igračicu sveta Dijanu Šnajder posle dva seta, 6:3, 6:2.
Meč je trajao sat i 25 minuta.
Andrejeva je pet puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Šnajder osvojila jedan brejk.
Andrejeva će u finalu igrati protiv 17. teniserke sveta Kanađanke Viktorije Mboko, koja je u polufinalu pobedila 107. igračicu sveta Australijanku Kimberli Birel posle dva seta, 6:2, 6:1.
Meč između Mboko i Birel trajao je sat i jedan minut.
Mboko je pet puta uzela servis australijskoj teniserki, dok Birel nije osvojila nijedan brejk.
Kanadska teniserka zabeležila je osam asova, dok Birel nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.
Beta