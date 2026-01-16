Slušaj vest

Češki teniser Tomaš Mahač plasirao se u finale turnira u Adelejdu, pošto je danas u polufinalu pobedio 21. igrača sveta Amerikanca Tomija Pola posle tri seta, 2:6, 6:3, 6:3.

Meč je trajao sat i 53 minuta.

Mahač, 35. igrač sveta, uzeo je tri puta servis američkom teniseru, dok je Pol osvojio dva brejka.

Češki teniser zabeležio je osam asova, dok je Pol osvojio tri poena direktno iz servisa.

Mahač će u finalu igrati protiv pobednika duela između 15. tenisera sveta Španca Alehandra Davidoviča Fokine i 36. igrača sveta Francuza Uga Embera.

