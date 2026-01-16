Mahač će u finalu igrati protiv pobednika duela između 15. tenisera sveta Španca Alehandra Davidoviča Fokine i 36. igrača sveta Francuza Uga Embera.
ATP Adelejd
VELIKI PREOKRET ČEHA: Mahač u finalu turnira u Adelejdu!
Češki teniser Tomaš Mahač plasirao se u finale turnira u Adelejdu, pošto je danas u polufinalu pobedio 21. igrača sveta Amerikanca Tomija Pola posle tri seta, 2:6, 6:3, 6:3.
Meč je trajao sat i 53 minuta.
Mahač, 35. igrač sveta, uzeo je tri puta servis američkom teniseru, dok je Pol osvojio dva brejka.
Češki teniser zabeležio je osam asova, dok je Pol osvojio tri poena direktno iz servisa.
