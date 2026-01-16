Slušaj vest

Janik Siner se u Melburnu već okliznuo na prvoj stepenici, a da turnir nije ni počeo.

Naime, fantastični Italijan je branio titulu “Slema na jedan poen” takođe osvojenu ovde prošle godine, ali je u toj humanitarnoj egzibiciji "pukao", pa je medije interesovalo da li smatra da ima bolje šanse za "tri-pit" na pravom turniru?

"Da, valjda ću imati malo više kontrole nad zbivanjima na tri dobijena seta" smeje se on, potvrdivši da svejedno već uživa u Melburnu.

"Nisam bio ljubitelj ovakvog “Slema” na početku, ali može da bude veoma zabavno iskustvo, pred punim tribinama. Mislim da je super što je amater konačno pobedio, nadam se da će mu biti korisno. Bilo je zabavno igrati na 1 poen, ali još više i biti posmatrač", objašnjava on.

Opravdava Siner odluku što je pre Australijan Opena igrao samo egzibicije – sa Alkarazom u Inčeonu, spomenuti mikro-Slem i današnju protiv Ože Alijasima (dobio 2:1)…

"Prijalo mi je da igram opet pred punim tribinama, osećaj je super, a pritiska uopšte nema. Razlog što nisam igrao takmičarske mečeve je u tome što sam želeo dobro da se odmorim i zatim pripremim za sezonu. Egzibicije pomažu pri adaptaciji, ali su nastupi na Slemovima različiti od svega ostalog, uključujući i zvanične turnire koji im predhode”, kaže Janik.

"Ono na čemu smo najviše radili je tranzicija igre ka mreži, promena servisa u nekoliko detalja. Kada se nalazite na vrhuncu forme, detalji su ti koji čine svu razliku. Naravno, izvlačićemo zaključke iz mečeva koji predstoje, razlika između dnevnih i noćnih nastupa, vetrovitih dana kao što je današnji. Videćemo šta cela sezona u načelu nosi", objašnjava Siner.

Da li nastoji da primenjuje varijacije u igri protiv svakog – ili je Alkaraz najčešća “inspiracija”?

"Ne, ne činim to samo zbog njega – jer me unošenje tih promena čini boljim. Ako menjate igru, to činite da biste unapredili sebe kao tenisera a ne samo da biste pobeđivali jednog protivnika. Važno je osećati se komforno u svakoj situaciji, i to smo nastojali da ostvarimo u trening-bloku pre početka sezone. Puno se radilo na fizičkoj pripremljenosti, jer danas mečevi mogu biti dugački i fizički intenzivni, a sezona veoma dugačka. Čuvanjem tela takođe čuvate svoj mentalni sklop, mogućnosti – što je permanentno važno", ističe dvostruki osvajač Melburna.

Za njegovog “teniskog oca” Derena Kejhila – koga je krajem prošle godine uspeo da odvrati od povlačenja iz tima i tenisa, kaže da je "kontrolna palica čvrsto u njegovim rukama":

"Njegovo iskustvo je neprocenjivo, kao i poznavanje mene u ulozi tenisera i čoveka koji sam van terena. Drago mi je da smo uspeli da ga zadržimo, jer se uz njega osećamo bezbedno", uz osmeh dodaje on.

Iako ga za Melburn vezuju lepe uspomene, bilo je i suprotnih – jer je izjavio da je upravo ovde razmišljao i o tome da napusti tenis…

"Da, situacija iz prošle godine je bila izuzetno teška, jer tada zaista nisam znao šta će se desiti sa slučajem (dopinga, prim.aut.). Dok sam nastupao, nastojao sam da u tome uživam, ali mi neizvesnost nije napuštala glavu. Iako sam imao predstavu šta će biti konačna odluka, ceo proces je bio težak za mene i moju porodicu. Puno mi je značilo to što sam bio okružen bližnjima, ali je bolelo biti udaljen od tenisa. Ipak, sve se dešava sa nekim razlogom, i kroz ovo iskustvo sam ojačao kao osoba, bez štete u igračkom smislu. Zahvaljujući ovome sam u stanju da pročitam situacije koje ne idu u željenom pravcu, okružio sam se odličnim ljudima i sve što ostvarim na terenu doživljavam kao bonus. Na drugi način proživljavam ovaj sport, mnogo više opušteno – što mi daje mogućnost da izgaram na terenu, Više je ravnoteže u mom životu u poslednje vreme, i to me čini veoma srećnim", potvrđuje dvostruki branilac titule u Melburnu u svom prvom obraćanju "sedmoj sili".

