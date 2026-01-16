Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

“Dobro sam trenirao u pauzi sezone, gladan sam titule i jedva čekam da turnir počne”, ističe prvi reket sveta na početku razgovora sa medijima u Melburnu.

“Ja gradim tim oko sebe, i imam puno poverenje u one koji su trenutno u njemu, pogotovo što se razlikuje samo za jednog člana. Zadovoljan sam treninzima i time kako se osećam, i to je plod timskog rada”, kaže on. “Zahvalan sam mu na svemu što sam od njega naučio, zbog toga sam danas ovakav igrač – ali smo to poglavlje zajednički završili.”

“Karlose, čuli smo da bi trampio Australijan Open za dva Slema, a da li bi i za tri?”, glasilo je naredno, “nepristojno pitanje”, na šta Alkaraz sa osmehom odgovara:

“Dobra fora, ali uistinu ne znam šta bih izabrao. Biti najmlađi koji je ostvario karijerni Slem je fantastično, ali tri Slemova su – tri Slemova. Teško da mogu ovako brzo da vam odgovorim…”, kaže on i obećava odgovor u budućnosti.

“Volim što sam ovde, jer je Australijan Open turnir koji se stalno unapređuje, iz godine u godinu. Za nas igrače on pruža najbolje uslove, najveći prostor, razne varijacije usluga koje su nam na raspolaganju. Naravno, put je predugačak – ali kad stignete, uživanje počinje. I pored svega, najviše mi prija mogućnost da se tim i ja malo osamimo u miru, pripremamo mečeve…”, prenosi nam Karlitos.

Zbog čega Alkaraz radi na promeni servisa – zanimalo je medije, a onda u odgovoru – zanimljiva asocijacija:

“Hoćete da kažete da nastojim da mi servis bude sličan Novakovom? Znam da ste to želeli”, uz smeh dodaje on. “Mislim da su promene uvek potrebne, makar i u malim detaljima. Želim da mi servis bude ne bolji iz godine u godinu, već na svakom sledećem turniru, i zato stalno radim na tome. U međusezoni nismo unosili promene u servis, ali to ne znači da nećemo, Ne mora niko da to meni sugeriše, i trenutno se bavim adaptacijama u kretnji – što mi daje komfor, smiraj, ritam i time bolji servis. Videćemo kako ćemo se baviti ovim pitanjem, ali kako i sa servisom – tako ću nastojati da primenjujem promene i na drugim udarcima – jer su detalji važni”, kaže Alkaraz.

“Onda – da li ipak idete u pravcu Đokovićevog servisa?”

“Ne, nisam ni mislio da bi servis trebao da mi liči na njegov, ali – na kraju dana – čak i ja vidim neke sličnosti”, odjavljuje se uz karakterističan široki osmeh mladi a već veliki šampion iz Mursije.

