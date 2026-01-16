OBJAVLJEN RASPORED MEČEVA PRVOG DANA AUSTRALIJAN OPENA! Evo kada počinje spektakl koji Srbija sa nestrpljenjem čeka
Australijan open objavio je raspored za prvi dan takmičenja.
Turnir startuje u nedelju, a ljubitelji tenisa u Srbiji prvog dana moći će da isprate mečeve dvoje srpskih predstavnika.
Prvi na teren izlazi Miomir Kecmanović, koji će u 11 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 1 ujutru po našem započeti svoj okršaj sa Argentincem Martinom Ečeverijem.
Biće to njihov četvrti međusobni susret, a Argentinac trenutno vodi sa 2-1 u pobedama.
Spektakl koji ljubitelji tenisa u Srbiji sa nestrpljenjem očekuju startuje oko 9 časova ujutru po našem vremenu.
Reč je o okršaju najbolje srpske teniserke Olge Danilović sa sedmostrukom Grend slem šampionkom Venus Vilijams.
Duel 24-godišnje Srpkinje i slavne 45-godišnje Amerikanke, koja je dobila vajld katu za nastup u Melburnu, igraće se na stadionu "Džon Kejn", trećem po veličini u Melburnu.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković svoj meč prvog kola protiv Španca Pedra Martinesa odigrače u ponedeljak ili utorak.