Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

To je tako pre svega zbog sudskog procesa zbog optužbi za nasilije nad bivšom partnerkom – pa zato i ne čudi polu-iskrena rečenica na početku konferencije za medije da bi “radije što manje pričao sa njima”.

Ipak, postavljeno mu je važno pitanje – koje se ticalo njegovog napuštanja ATP Igračkog saveta, a bilo vezano za proteste igrača zbog niskog udela primanja od profita koje ostvaruju Slemovi i ATP turniri.

“Za sve godine koje sam proveo u Savetu, nisam zabeležio bilo kakav značajan napredak na tu temu, pa je to verovatno bio najvažniji razlog što sam ga napustio. Puno se pričalo, ali su odluke uvek na “višim silama” tenisa – a ne na meni ili igračima, da budem iskren. Ponekad se čini da rukovodeće međunarodne organizacije ne sarađuju dobro jedne sa drugima, da ih je veoma teško privoleti da sednu zajedno i razmotre teme za dobrobit budućnosti tenisa. Mi smo kao posmatrači; igramo mečeve, učestvujemo na turnejama – ali u teniskoj politici naš glas se ne čuje. Na sav trud – rezultata nema, i to je uznemirujuće”, prenosi nam Zverev.

“Igrači održavaju posebne sastanke na ovu temu, ne nalazimo se svako malo u svlačionicama da bismo pričali o tome. Smatramo da struktura podele profita mora da bude drugačija, ali da raspored takmičenja i obavezni turniri komplikuju situaciju kod donošenja zajedničkih odluka. Siguran sam da barem vodeći igrači imaju isto mišljenje, ali o tome ne pričamo svaki dan. Naša primarna uloga je u tome da izginemo na terenu, za šta se naporno pripremamo – i to je ono što je nama glavno. Sve ostalo – pa i pitanje para – ispada da je sekundarno za nas”, za rezignacijom zaključuje Zverev.

Svoje mišljenje po istoj temi dala je i jedna od vodećih zvezda ženskog tenisa Koko Gof:

“Nagradni fond je povećan ove godine, ali smatram da i dalje nismo zadovoljni procentualnom podelom prihoda. Moraće još da se priča sa svim organizatorima Grend Slemova, pa se uzdamo u predstavnike igrača – jer mi nemamo vremena i time da se bavimo. Kolektivna ocena je da su pomaci zabeleženi, ali i dalje nismo na mestu gde bismo želeli da budemo. Zahvalni smo na postignutom napretku, ali smatram da će se sastanci nastaviti i postati učestaliji – kao što je bio slučaj u Parizu. Niko ne želi da se ovo pitanje rastegne na više godina, za šta smatram da bi bilo da Top 10 igrači i igračice izvrše svoj dodatni uticaj”, ističe Amerikanka.

