Slušaj vest

Nekadašnji redovni član Top 10 selekcije Stefanos Cicipas je “senka sebe” u protekle dve sezone, za šta je negativnu zaslugu imala neugodna povreda kičme.

Upitan da li se ovo odrazilo i na njegov mentalni plan, Cicipas potvrđuje:

"Takva povreda uvek utiče na vas, a naučno je dokazano da povrede kičme utiču na mozak takođe. Pogledajte i to ćete sami pronaći. Puno sam istraživao tu temu, i uopšte nije šala. Kičmeni stub je najosetljiviji deo tela i ako takve povrede utiču na vaše mentalno stanje, vaše celo telo strada. Ako sport od vas zahteva konsistentnost svakog dana, svežinu i posvećenost da se žrtvujete redovno kako biste ostvarili vaše snove – takav sled može dramatično da utiče na vašu svakodnevicu", ističe Cicipas.

"Kada sam video u kakvo stanje sam dospeo – rezultati su mi postali sekundarni. Nije me briga za rezultate, nisu mi uopšte važni. Ono što mi je bitno je da mogu normalno da treniram, da otklonim razloge za bol i da me više ništa ne ometa. Na neki način sam očekivao da će rezultati izostati, a ni vi više ne razmišljate o tome da biste trebali da osvajate turnire. Ako jedva uspevate da se sastavite u fizičkom smislu, šta drugo može da bude važnije?", iskren je najbolji grčki teniser svih vremena…

Ako se Cicipas toliko muči sa telom u 27. godini, šta bi tek trebao da kaže Gael Monfis (39), koji je prošle godine čak uspeo da osvoji i turnir? Upitan da prokomentariše povlačenje Keja Nišikorija (36) sa turnira – i japančev komentar da je francuzova karijera skoro idealna jer uspeva da izbegne povrede i da ga prate obožavatelji širom sveta, Monfis uz osmeh odgovara:

"Znate, i ja sam se povređivao često upravo u mojoj 36. godini, propustio sam skoro celu godinu.

Nije lako živeti kroz to iskustvo, ali sam siguran da će Kei učiniti sve da bi odigrao još jednu ili par godina na turneji. On je veliki radnik, i zna koliko žrtvovanja je potrebno da bi se to ostvarilo", kaže on, i dodaje:

"Ako sam za njega ja šampion, kakav je onda tek on šampion? On je teniska veličina, igrač koji je uneo revoluciju u igru i čije nasleđe je ogromno. Zbog toga mislim da je u stanju da izazove sebe, i da će zbog toga i uspeti. Što se mene tiče, iskustvo igranja sezone koja će verovatno biti moja poslednja je potpuno novo za mene. Za to ne možete da se spremite, to se ne uči unapred i usled toga mi se čini da sazrevam u ovim okolnostima iz dana u dan. Zahvalan sam i srećan zbog ljudi koji me podržavaju i istrajavaju pored mene dok prolazim kroz ovo posve novo iskustvo – i mislim da sam se do sada dobro držao", zaključuje sjajni Monfis – već se oprostivši od publike na Novom Zelandu posle prošlonedeljnog poraza u Ouklandu.

Ako na ovo dodamo i potpuno misterioznu situaciju sa zdravljem Novaka Đokovića proteklih dana u Melburnu, gde srpski teniser po svemu sudeći neće trenirati treći dan uzastopce na samo 2 dana pre početka Australijan Opena, jasno je da povrede na više načina negativno utiču čak i na najveće asove belog sporta.

Prvi put bez ijednog javnog teniskog nastupa pre početka prvog i njemu omiljenog Slema sezone, i uz do sada samo dva pristojna treninga (Tijafo, Medvedev) - njegove pratioce navodi na brigu, ako ne i na "crne misli"...

Kurir sport/Vuk Brajović