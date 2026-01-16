ĐOKOVIĆ SE PRIŠUNJAO DA VIDI ŠTA RADI NJEGOV NAJLJUĆI RIVAL: Novaka uhvatili na Rod Lejver areni u neobičnom izdanju
Novak Đoković je saznao prvog protivnika na Grend slemu koji je osvajao 10 puta, a potom je bio odličan u egzibicionom meču protiv Frensisa Tijafoa kojeg je pobedio u dva seta.
Dan nakon meča protiv Amerikanca Novak Đoković se ponovo našao na "Rod Lejver areni", ali ne da bi odradio trening, već da bi posmatrao jednog od najvećih rivala u toku bogate karijere.
Rodžer Federer je sa 44 godine ponovo zaigrao na najvećem stadionu u Melburnu. Švajcarac je igrao protiv 13. tenisera sveta Kaspera Ruda kojeg je pobedio rezultatom 7:2.
Uživao je Federer na terenu, a Novak pored njega.
Srpski teniser je uhvaćen kako "iz prvog reda" gleda nekada ljutog rivala.
Đoković je na "Rod Lejver areni" bio u društvu trenera Borisa Bošnjakovaić i agenta Karlosa Gomeza.
