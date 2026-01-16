Slušaj vest

Novak Đoković je saznao prvog protivnika na Grend slemu koji je osvajao 10 puta, a potom je bio odličan u egzibicionom meču protiv Frensisa Tijafoa kojeg je pobedio u dva seta.

Dan nakon meča protiv Amerikanca Novak Đoković se ponovo našao na "Rod Lejver areni", ali ne da bi odradio trening, već da bi posmatrao jednog od najvećih rivala u toku bogate karijere.

Novak Đoković na meču protiv Frensisa Tijafoa Foto: JOEL CARRETT/AAP

Rodžer Federer je sa 44 godine ponovo zaigrao na najvećem stadionu u Melburnu. Švajcarac je igrao protiv 13. tenisera sveta Kaspera Ruda kojeg je pobedio rezultatom 7:2.

Uživao je Federer na terenu, a Novak pored njega.

Srpski teniser je uhvaćen kako "iz prvog reda" gleda nekada ljutog rivala.

Đoković je na "Rod Lejver areni" bio u društvu trenera Borisa Bošnjakovaić i agenta Karlosa Gomeza.

Ne propustiteTenisTENISKI ASOVI PROGOVORILI O PROBLEMIMA SA POVREDAMA! Cicipas: Kada sam video u kakvo stanje sam dospeo - rezultati su postali nebitni!
Stefanos Cicipas
Tenis"NAŠ GLAS SE NE ČUJE, UZNEMIRUJUĆE JE!" Zverev se otvorio o važnoj temi o kojoj se ne priča često: Mora da bude drugačije...
Aleksander Zverev
TenisOBJAVLJEN RASPORED MEČEVA PRVOG DANA AUSTRALIJAN OPENA! Evo kada počinje spektakl koji Srbija sa nestrpljenjem čeka
Australijan open, Rod Lejver arena
TenisALKARAZ ODGOVARAO NA "NEPRISTOJNA PITANJA"! Španca pred početak Australijan opena sačekale nezgodne teme, evo kako se snašao
Karlos Alkaraz

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport