Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Osvajačica Brizbejna Arina Sabalenka će se verovatno više namučiti da izgovori ime svoje protivnice nego što će nastup od 19 časova po ovdašnjem vremenu (9 ujutru po našem) protiv Francuskinje Rakotomange Ražaone zahtevati, dok će se poklič “Ozi Ozi Ozi – Oj Oj Oj” oriti “Lejverom” u meču Karlosa Alkaraza protiv domaćeg miljenika Adama Voltona dok bude “skupo prodavao svoju kožu”.

U istom terminu – ali na drugoj po veličini “Džon Kejn Areni” sedmostruka osvajačica Grend Slemova – pred-penzionerka Venus Vilijams nastupa pod “posebnom pozivnicom” verovatno poslednji put na Australijan Openu protiv skoro dva puta mlađe Olge Danilović (45 – 24). Olga do sada nikada nije uspela da pobedi osvajačicu Grend Slema, a mogući uspešni prvenac bi verovatno podrazumevao i ceremonijalni oproštaj starije od šampionskih sestara Vilijams od Melburna iste noći. Lepa prilika za Olgu – pa srećno uz ovaj podsticaj protiv projektovane naslednice “crne gazelle iz Komptona” Koko Gof u drugoj rundi…

Na petom po važnosti stadionu 1573 dnevni program od 11 časova po ovdašnjem vremenu (1 ujutru po našem) otvaraju Miša Kecmanović i Argentinac Tomas Martin Ečeveri njihovim četvrtim mečom u karijeri. “Gaučos” vodi sa 2:1 u pobedama – oba puta na betonu u dvorani – pa time ima blagu prednost nad Mišom (uspeh na pariskoj šljaci pre 4 godine). Vršnjaci iz Srbije i Argentine su slično i rangirani (Miša 59, Tomas 61), imaju i slične (lošije) rezultate u nastupima na betonu na otvorenom – ali se Mišina sezona 2022. (21-11) i Ečeverijeva 2019. (16-8) izdvajaju po uspešnosti od drugih.

Ipak, Srbin je odigrao dva i po puta više mečeva od južnoamerikanca (253 naspram 102) pa bi mogli da se usled toga ponadamo da je iskustvo ipak na strani našeg drugog reketa. U slučaju uspeha, očekuje ga meč protiv pobednika iz susreta na Džon Kejn Areni između 20. nosioca i osvajača Dejvis Kupa iz prošle sezone Flavija Kobolija i opasnog kvalifikanta Ferija iz Velike Britanije.

U akciji prvog dana su takođe treći nosilac Zverev protiv i dalje opasnog Dijaloa iz Kanade, sedma nositeljka Džasmin Paolini (Italija) protiv neugodne kvalifikantkinje Aleksandre Sasnovič iz Belorusije i atraktivni 10. Nosilac Bublik protiv ponovo konkurentnog Džensona Bruksbija iz SAD.

