Izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Dvostruka finalistkinja Australijan opena (2003, 2017 sa sestrom Serenom) i osvajačica 7 Grend Slem titula Venus Vilijams će se ove godine oprostiti od publike u Melburnu – a istorija možda zabeleži da to bude u meču protiv naše Olge Danilović. Specijalna pozivnica Australijske teniske federacije bila je jedini način da se legedarna Amerikanka (WTA #576) nađe na ovogodišnjem turniru – prvi put posle pet godina od prethodnog nastupa. I pored toga, Venus je umalo propustila omiljeni AO jer se – udavala, ali i išla na još dva venčanja.

Upitana da da komentar na predstojeći meč protiv Srpkinje – daje nam kratak odgovor: “Olga je izuzetno talentovana, drago mi je da vidim kad mlade igračice napreduju. Sigurna sam da ćemo odigrati odličan meč”, kaže nam.

Olga na turniru u Osaki

“Puno toga se promenilo ovde, investiralo se u prostor, lako se izgubite - ali osećam i dalje onaj stari duh Melburn Parka. Ovo je najlepše mesto za tenis na svetu, imam divna sećanja i rado prihvatam izazov takmičenja”, dodaje Vilijamsova.

Amerikanka nam prenosi da je dosta trenirala u protekla tri meseca, i to teško uklapala sa ostalim obavezama. “Morala sam ipak da malo poštedim sebe, i iako sam zadovoljna svojom igrom – sigurno je da se oseća nedostatak mečeva. Osećam da mogu da se borim za svaki poen, kontrolišem tok igre – i upravo tako želim da moj nastup izgleda”, ocenjuje ona.

Iako je prošlo 28 godina od njenog prvog nastupa ovde, smatra da je i dalje ista osoba: “Glava mi je na pravom mestu – kao što je i pre bila. Divni su bili ti dani, učilo se puno – i prihvatali su se izazovi. Ako nemate ništa da dokažete, uzdate se u svoj pristup igri, trud. Ako to iskontrolišete – pobeđivaćete”, priseća se Venus, ignorišući činjenicu da je najstarija igračica u žrebu.

“Da me vi iz medija na to niste podsetili, ne bi mi palo napamet. Ura, hvala vam na tome”, šali se na kraju ona.

Videćemo kome će biti do šale sutra - u meču u kome će obe učesnice imati puno toga da dokažu sebi i teniskom svetu… Meč počinje oko 7 ujutu u nedelju po našem vremenu.

