Osma teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je titulu na turniru u Adelejdu.
Andrejeva za sat vremena razbila protivnicu u finalu!
Andrejeva je u finalu pobedila 17. igračicu sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta rezultatom 6:3, 6:1.
Meč između 18-godišnje Ruskinje i 19-godišnje Kanađanke trajao je sat vremena.
Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Mira Andrejeva je pet puta uzela servis kanadskoj teniserki, dok je Mboko osvojila jedan brejk.
Andrejevi je ovo ukupno četvrta osvojena titula u karijeri.
