Andrejeva je u finalu pobedila 17. igračicu sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta rezultatom 6:3, 6:1.

Meč između 18-godišnje Ruskinje i 19-godišnje Kanađanke trajao je sat vremena.

Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mira Andrejeva je pet puta uzela servis kanadskoj teniserki, dok je Mboko osvojila jedan brejk.

Andrejevi je ovo ukupno četvrta osvojena titula u karijeri.

