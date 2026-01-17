Češki teniser Jakub Menšik osvojio je titulu na turniru u Oklandu.
MENŠIK SLOMIO ARGENTINCA! Čeh osvojio titulu u Oklandu!
Menšik je u finalu pobedio 39. igrača sveta Argentinca Sebastijana Baesa posle dva seta rezultatom 6:3, 7:6.
Meč je trajao sat i 24 minuta.
Menšik, 18. igrač sveta, uzeo je dva puta servis argentinskom teniseru, dok je Baes osvojio jedan brejk.
Češki teniser zabeležio je 18 asova, dok je Baes osvojio dva poena direktno iz servisa.
Menšiku je ovo ukupno druga osvojena ATP titulu u karijeri.
