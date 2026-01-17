Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Dobro je poznata činjenica da je Australija svetskoj muzičkoj sceni dala neke od najvećih muzičkih zvezda – još od Bi Džiza i Olivije Njutn-Džon, preko Men Et Vork do Inekses, Kajli Minog i ostalih – a među “grandž” bendovima je to svakako i Krauded Haus, koji su svojim hitovima otvorili zabavu na ikoničnoj Rod Lejver Areni.

Po defileu zastava zemalja iz koje dolaze svi učesnici ovogodišnjeg turnira, intonirana je himna Australije – a onda su predstavljeni učesnici najatraktivnije tačke programa – egzibicije domaćih i svetskih legendi. Boje Australije su “branili” nekadašnji prvi igrači sveta i osvajači Slemova Lejton Hjuit i Pet Rafter, a sveta – četvorostruki pobednik u Melburnu i vlasnik osam Grend Slem titula Andre Agasi – i za mnoge i dalje najbolji teniser u istoriji, šestostruki pobednik u Melburnu i osvajač 20 Grend Slem titula Rodžer Federer.

Publika je posebno emotivno pozdravila “švajcarskog maestra” koji je poslednji put igrao ovde pre 6 godina – kao i sve članove njegove šire porodice i članove tima – uz još sveža sećanja na dve poslednje titule osvojene 2017. (protiv Nadala) i 2018. godine (protiv Čilića). Selekcija učesnika jedne od najboljih egzibicija ovog tipa u tenisu svih vremena je zaista bila izuzetna po svim parametrima – tako da su i oni i publika u dupke punoj Rod Lejver Areni jedva čekali da igra počne, uz najavljeno prisustvo i osvajača rekordnih 10 trofeja Normana Bruksa – Novaka Đokovića – tik pored terena. Ipak, bez Rod Lejvera ovaj program ne bi bio potpun, pa se na terenu našao i legendarni i i dalje vitalni „Roket“ – koji je, uz počasti igrača i prisutnih na tribinama – bacio novčić za izbor prvog servisa u meču.

Na momente se zaista nije znalo da li svi više uživaju u odličnom tenisu ili zabavljačkim sposobnostima i na terenu ozvučenih igrača, u čemu su prednjačili Agasi i Federer.

Neke od „provala“ koje smo zabeležili sa terena su bile:

Federer zeza Agasija: "Bravo, servis od 130 km/h. Idemo sada na 132!" Agasi muči Federera: "Pomeri se malo na mreži, ne mogu da pogodim Lejtonovo servis-polje!"

Agasi na 2:2 u gemovima – evidentno već mrtav umoran : "Da li je već vreme da igramo taj-brejk?" Federer: "Igraj samo sporije na forhend i osvajamo ga!"

Rafter: "Agasi blebeće non-stop, pućiće mi glava od njega!“ Federer Rafteru pred servis: "Spreman?" – na šta će Rafter "Uf, gde baš ti, frka mi je!" Federer umire od smeha, prekida servis...Agasi odlazi na klupu, ostavlja Federera samog na servisu: "Možeš bez mene, kažem ti, samo serviraj na forhend!" Federer servira na forhend - i stvarno osvaja poen! Rafter pita Agasija: "Gde hoćeš da ti serviram?" Agasi: "Pa, ako hoćeš da ti vratim, onda daj na forhend!" U jednom trenutku, Federer prilazi ivici terena – i razmenjuje zagrljaje sa Novakom Đokovićem – oduševljenim njegovim nivoom igre toliko godina posle odlaska u tenisku penziju.

U jednom momentu, Agasi na teren poziva poslednju osvajačicu Australijan Opena iz zemlje-domaćina i sjajnu najbolju igračicu sveta koja je u tenisku penziju otišla sa najviše tačke njene karijere – i Ešli Barti ga odmenjuje na terenu i za mikrofonom u paru sa Federerom. Barti ne kreće sjajno, Federer: "Ne brini, bilo je I gorih...Au, Andre, mislio sam da si napustio stadion!“

Meč je završen pobedom tima Agasi – Barti – Federer posle tri kratka seta (do 4 gema), a onda je usledila prava poslastica – razgovor omiljenog voditelja programa sa terena Rod Lejver Arene i člana Teniske kuće slavnih Džima Kurijera sa petoro učesnika egzibicije, koji su se prisećali zanimljivih anegdota i zgoda iz njihove karijere i nastupa na Australijan Openu. Tokom tog razgovora publika je saznala da Federer umalo nije postao australijanski teniser – jer je njegov otac odbio ponudu za posao ovde kada je on imao 13 godina, što ga je tada dovelo do suza.

Program je polako priveden finalu razgovorom „u četiri oka“ Kurijera i Federera – posle čega je Rodžer optrčao „pobednički krug“ i popeo se na prilagođeno „kraljevsko postolje“ sa koga je uživao u kratkom i efektnom vatrometu izvedenom na nebu iznad Rod Lejver Arene.

Sve u svemu – divan događaj koji je pobudio pregršt emocija zaljubljenika u ovaj sport, i potvrdio da retko ko ume da pričini zadovoljstvo oko tenisa kao što to mogu – Ozijevci!

