Miomir Kecmanović eliminisan je već na startu Australijan opena.

Miša je doživeo veoma bolan poraz od 61. igrača sveta Tomasa Martina Ečeverija iz Argentine na početku njemu najuspešnijeg Grend Slema - poražen je u pet setova 3:2 (6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4) , posle 3 sata i 54 minuta.

Iako je posle zaostatka sa 1:0 u setovima osvojio naredna dva, već u četvrtom gemu četvrtog seta doživljava brejk, pa meč ulazi u dramatični peti, odlučujući set.

U njemu Ečeveri nastavlja da "jaše talas" inicijative iz četvrtog, a Kecmanović, posle do tada 11 spašenih brejk-lopti uspeva da ostane u igri sve do devetog gema. U njemu i posle posle toga što je "preživeo" čak 5 brejk-lopti na njegov servis, lako propušta šanse da se približi osvajanju gema kroz neverovatnu seriju grešaka i dozvoljava Ečeveriju da mu uzme servis na šestoj.

Argentinac rutinski osvaja odlučujući gem na svoj servis i odnosi treću pobedu u njihovom četvrtom meču sa lepom perspektivom da protiv najvećeg iznenađenja prvog dana turnira Britanca Ferija (izbacio 20. nosioca Kobolija sa 3:0) u drugom kolu dođe do svog najboljeg plasmana ovde.

Umesto da bude u toj poziciji, Kecmanoviću sledi verovatno značajan pad na ATP rang listi.

Kurir sport/Vuk Brajović