Srpski teniser Miomir Kecmanović preživeo porodičnu tragediju za Božić, preneo medijima posle poraza u prvom kolu Australijan Opena

Bolan poraz u prvom kolu Australijan Opena, nažalost, ni izbliza nije bio najteži događaj koji je drugi reket Srbije Miša Kecmanović proživeo u 2026. godini.

Posle meča sa Ečeverijem Miša nam je preneo utiske iz meča:

"Dao sam od sebe, igrao sam koliko sam mogao. Žao mi je što nisam uspeo na kraju. Posle lošeg prvog seta sam pokazao dobru igru i energiju. On je posle servirao bolje, naročito u petom setu. Nažalost, završilo se tako", rezimira tok meča on.

Na komentar da je ovo treći poraz u nizu od kada je počela ova takmičarska godina, Kecmanović nam prvi put otkriva najtužniji razlog iza ovih rezultata.

"Tako je – kako je. Trenutno mi nije toliko tenis bitan trenutno, igram koliko mogu. Za Božić sam izgubio baku", u suzama nam saopštava Miša.

"Ono što je bilo pozitivno u mečevima ovde i Adelejdu je – da nisam odustajao, da sam se borio do kraja", ističe on.

Posle Melburna, Miša će se vratiti kući da bude sa porodicom u ovom teškom periodu – a naredni turnir na kome će nastupiti je serije ATP 250 u Monpeljeu.

Naše iskreno saučešće i svaka čast na ovakvoj borbi uprkos najtežem bolu...

Kurir sport/Vuk Brajović