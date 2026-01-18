Slušaj vest

Prvi meč večernjeg programa na stadionu Džon Kejn (09.00 po našem vremenu) takođe je prvi, a verovatno i poslednji, u karijerama iskusne 45-godišnje sedmostruke Grend slem šampionke Venus Vilijams i naše 24-godišnje Olge Danilović.

Vilijams, najstarija igračica u ženskom singlu, koja se prvi put takmičila ovde pre 28 godina, prvi put nastupa na Australijan Openu od 2021.

1/5 Vidi galeriju Olga na turniru u Osaki Foto: PAUL MILLER / AFP / Profimedia, MARUYAMA, Kohei / AFLO / Profimedia

Uprkos nedostatku takmičarskih mečeva, njen snažan servis i sposobnost kontrole poena predstavljaju prednost na koju će se Amerikanka oslanjati protiv naše igračice.

Levoruka Beograđanka će svoju igru bazirati na snažnim udarcima sa osnovne linije i pokretljivosti kroz koju će nastojati da stekne pozicije prednosti u razmenama iz terena. Olga ima odličan skor u prvim kolima Grend slema, a prošle godine je stigla do četvrtog kola u Melburnu.

Njena nedavna forma, uključujući četvrtfinale u Hobartu, daje nam razlog za optimizam u ovom zanimljivom meču, ocena je koju deli većina teniskih stručnjaka u Melburnu.

Iako će emocionalna i istorijska težina meča biti prisutna u vazduhu, uz očekivanje da će melburnška publika biti čvrsto uz američku legendu, očekivanja su da bi nepredvidivi elementi ipak mogli da budu stavljeni “pod kontrolu” kroz solidan nastup naše teniserke. Pobednica bi potencijalno mogla da se sastane sa trećom nositeljkom Koko Gof u drugom kolu.

Kurir sport/Vuk Brajović