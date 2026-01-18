Slušaj vest

Najveći problem koji je univerzalno prepoznat kao glavni u poslednje dve godine karijere Novaka Đokovića je stanje tela. Zbog toga je osvajač 24. Grend Slem trofeja angažovao poznatog stručnjaka iz te oblasti Marka Kovača u periodu između dve sezone, i po svemu sudeći – bio zadovoljan ovom saradnjom.

1/5 Vidi galeriju Trening Novaka Đokovića u Melburnu pred Australijan open Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Nešto više o njoj Đoković nam otkriva u obraćanju srpskim medijima u Melburnu:

"Radili smo samo sedam-osam dana u Atini, ali nije isključeno da ćemo raditi opet. On je veoma kvalifikovan i edukovan stručnjak za biomehaniku i kinetički lanac, i to je najveći razlog zašto smo ga angažovali. Jedan je od najcitiranijih stručnjaka u tenisu, izdao je dosta knjiga, drži kurseve i predavanja o tim temama. Tražili smo ljude koji su u toj oblasti najrelevanantniji i najkredibilniji, ljude koji imaju iskustvo," prenosi nam Novak

"Boris i ja smo proveli sedam-osam dana s njim u Atini i stvarno je bilo fantastično. Imali smo prostora da radimo na određenim segmentima moje igre, što je meni uvek prioritet. Naravno, taktika i analiza protivnika uvek su prisutni, pogotovo kada se turniri bliže, ali kada imam vremena, svake godine gledam da radim na sebi i da unapredim neke segmente igre u odnosu na prethodnu godinu".

Priznaje Novak da je "vreme uzelo svoj danak" u sledećim rečima:

"Osećam da se ne krećem kao pre. Možda sam izgubio nekoliko desetinki u brzini, anticipaciji, donošenju odluka na terenu, u odnosu na period kada sam dominirao tenisom, što je i normalno – jer to je stvar biologije. U stadijumu karijere u kojem sam sada, potrebno mi je da kompenzujem ovo što sam izgubio, da sebe unapredim kako bih mogao da ’sakrijem’ slabosti, a da svoje prednosti naglasim, kako bih se takmičio na vrhunskom nivou sa Alkarazom i Sinerom, ali i sa svima ostalima", kaže on, ali ne otkriva više detalja...

"Nadam se da će se to na čemu sam radio primetiti u igri! Ne bih previše da govorim o tome, to su ipak stvari koje treba da ostanu tajna našeg tima", zaključuje trenutno četvrti igrač sveta.

Kurir sport/Vuk Brajović