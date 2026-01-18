Slušaj vest

Već prvog dana Australijan opena viđen je udarac koji će definitivno obeležiti ovogodišnji turnir.

Grčka teniserka Marija Sakari izvela je neviđenu majstoriju na meču protiv Francuskinje Leoliu Žanžan.

Grkinja je napravila viner nestvarnim riternom, tako što je forhend slajsom poslala lopticu pored mreže u polje protivnice.

Ni sama nije mogla da veruje šta je pogodila, pogledajte njenu reakciju:

 Inače, Sakari je izborila plasman u drugu rundu, pošto je sa 2:0 savladala teniserku iz Francuske.

Ne propustiteTenisNOVAKA PITALI O SARADNJI SA ČUVENIM DOKTOROM, USLEDIO MISTERIOZAN ODGOVOR: Ne bih previše da govorim o tome - to bi trebalo da ostane tajna našeg tima!
Novak Đoković
TenisOKRŠAJ KOJI SRBIJA SA NESTRPLJENJEM ČEKA: Olga napada sedmostruku Grend slem šampionku!
Olga Danilović
TenisKECMANOVIĆ ZAPLAKAO POSLE PORAZA U MELBURNU: Tenis mi trenutno nije bitan!
Miomir Kecmanović
TenisKRAJ ZA KECMANOVIĆA! Srbin eliminisan na startu Australijan opena: Miša pao posle velike borbe u pet setova!
Miomir Kecmanović

Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir