DEVOJKA NIJE MOGLA DA VERUJE ŠTA JE POGODILA! Turnir tek počeo, a već imamo najbolji poen AO: Izvela potez karijere, pa ostala u čudu! (VIDEO)
Već prvog dana Australijan opena viđen je udarac koji će definitivno obeležiti ovogodišnji turnir.
Grčka teniserka Marija Sakari izvela je neviđenu majstoriju na meču protiv Francuskinje Leoliu Žanžan.
Grkinja je napravila viner nestvarnim riternom, tako što je forhend slajsom poslala lopticu pored mreže u polje protivnice.
Ni sama nije mogla da veruje šta je pogodila, pogledajte njenu reakciju:
Inače, Sakari je izborila plasman u drugu rundu, pošto je sa 2:0 savladala teniserku iz Francuske.
