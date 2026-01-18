Slušaj vest

Prijavio je danas Novak Đoković trening u trajanju od čak dva sata, pa je predstavnicima medija i naravno hiljadama zainteresovanih obožavatelja osvajača 24.

Grend Slem titule bilo više nego zanimljvo da ga proprate na pretoplom terenu broj 17.

Sparing-partner mu je bio već 56. igrač sveta, rođeni njujorčanin Aleksandar Kovačević – sa kojim se celo vreme besprekorno sporazumevao na srpskom jeziku. Bilo je dosta prilika za razgovor, jer je Novak želeo da mu mlađi kolega plasira loptice kako bi isprobao sve varijacije svih udaraca iz više pozicija na terenu. Razgovaralo se dosta i unutar tima Đoković, pogotovo posle prve serije udaraca „iz mesta“ – jer je (po svemu sudeći) tema fizičke prirode zahtevala timsku analizu i dalje korake. U akciju se uključio i tim-menadžer Karlos „Čarli“ Herera – koordinirajući neku traženu akciju sa tribina.

Iako je ponovo viđena periodčna masaža vrata od strane fizioterapeuta Miljana Amanovića, jasno je da su aktuelne komplikacije sa gornjim delom tela u poslednjoj fazi zaceljenja. I dalje je Novak malo „tvrd“ u kretnjama tela – više vidljivo pri servisu, smeču i volejima nego na forhendu i bekhendu, ali se tokom treninga sve više i bolje kretao i preciznije plasirao udarce po terenu. Iz izraženije muskulature je takođe bilo jasno da je Novak dosta radio na snazi u trening-blokovima između sezona, gde je rad u teretani možda prouzrokovao i neke forme istegnuća. Jaki udarci sa osnovne linije su sada tu, a kada se – pri kraju treninga – uvežbavao ritern, Đoković je izgledao fizički mnogo opuštenije. Kako je ritern jedan od najvažnijih atributa njegove igre, ovo zapažanje svakako hrabri pred sutrašnji kasni meč prvog kola protiv Španca Martineza.

Kurir sport/Vuk Brajović