Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila 118. teniserku sveta Francuskinju Tjancou Rakotamangu Radžaonu posle dva seta, 6:4, 6:1.

Prva teniserka sveta pobedila je posle 76 minuta.

Francuskinja je u prvom gemu oduzela serivs Sabalenki, koja je odmah u narednom gemu vratila brejk i izjednačila na 1:1.

Teniserke su posle toga osvajale gemove na svoje servise sve do 10. gema, kada je Sabalenka napravila novi brejk i povela u meču.

Ona je u drugom i šestom gemu oduzela servis protivnici i posle druge meč lopte plasirala se u drugo kolo.

Dvostruka šampiona Australijan opena će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Ruskinje Anastasije Pavljučenkove i Kineskinje Baj Džosjuan.