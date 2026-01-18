Slušaj vest

Američki teniser Fransis Tijafo plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 192. igrača sveta Australijanca Džejsona Kublera posle tri seta, 7:6, 6:3, 6:2.

On je četri puta oduzeo servis Kubleru, koji je napravio jedan brejk.

Tijafo će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Frančeska Komesanje, koji je ranije danas pobedio ;Amerikanca Patrika Kipsona 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.

U drugom kolu je i Marton Fučovič iz Mađarske, pobedom protiv Argentinca Kamila Uga Karabeljija 7:6, 6:1, 6:2.

1/24 Vidi galeriju Novak Đoković na Australijan openu Foto: Patrick Hamilton / Zuma Press / Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia, SV / - / Profimedia

On će igrati protiv pobednika meča Aleksandra Bublika iz Kazahstana i Amerikanca Džensona Bruksbija.

Portugalski teniser Žajme Farija plasirao se u drugo kolo, pošto je pobedio Belgijanca Aleksandra Bloka 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Njegov protivnik biće pobednik duela Rusa Andreja Rubljova i Italijana Matea Arnaldija.

Američki teniser Majkl Džen plasirao se u drugo kolo pobedom protiv sunarodnika Sebastijana Korde 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3, posle tri sata i 43 minuta.

On će igrati protiv Francuza Koranten Mutea, koji je ranije danas pobedio Australijanca Kristijana Skulkejta 6:4, 7:6, 6:3.